بالفيديو.. أوكرانية تتزوج عربي ثم طردها أهل زوجها في الشارع

أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، شابة رفقة دورية للشرطة العراقية في محافظة ذي قار، إذ كانت تبحث عن منزل زوجها العراقي، بعدما طردها والد الزوج، ومنعها من اصطحاب أطفالها.
وتزوجت الشابه من عراقي وسكنت حي الشهداء بالناصرية، ولديها منه طفلان، وقد قررت المجيء معه إلى العراق، اعتقل الشرطة زوجها بتهمة القتل العمد إثر نزاعا قبليا نشب أواخر عام 2019، استُخدمت فيه الأسلحة الرشاشة.
وعاشت الزوجة مع أهل زوجها في مشاكل أسرية وعائلية، حتى تم طردها أخيرا من المنزل، وتحدث الفتاة مع دورية شرطة للبحث عن زوجها وإخبارهم بقصتها.
وأوضحت الشرطة، أنه قد تم الصلح والتراضي، وتم التنازل عن شكاوها ضدهم، وهي الآن مع العائلة وأطفالها بدون أي ضغوط.