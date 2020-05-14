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محلل اقتصادي: إجراءات المملكة تحمي الريال وتقلل من الأضرار الممكنة

Time منذ يوم
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محلل اقتصادي: إجراءات المملكة تحمي الريال وتقلل من الأضرار الممكنة

عادل الحربي (صدى):
أعلنت المملكة مؤخراً عن حزمة إجراءات بينها رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ بدءاً من شهر يوليو، ووقف بدل غلاء المعيشة بداية من يونيو، في إطار حماية الاقتصاد من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد السلبية.

وأوضح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، أهمية اتخاذ إجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وقال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين لقناة " العربية ": "عندما تنهار أسعار النفط بنسبة 66% وتنخفض الايرادات الحكومية بنسبة 50% بشكل مفاجئ.

وأضاف : في فترة زمنية قصيرة، فمن الطبيعي أن تهرع الحكومة لمراجعة الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الالتزامات المالية واتخاذ قرارات صعبة، فرضتها الأزمة التي ضربت الاقتصادات العالمية والاقتصاد الوطني الذي هو جزء لا يتجزأ منها، مؤكدًا أن إجراءات المملكة تحمي الريال والوظائف.

وتابع البوعينين، أنه برغم ما سببته جائحة كورونا من تعطيل الاقتصاد العالمي، وخفض التجارة العالمية بنسبة 30% وانقطاع سلاسل الإمداد، والتأثير السلبي على النفط، إلا أن تأثيرها الكلي لم يعرف بعد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلام علمي واضح ..
يحي محمد الشديدي
الخبر هذا ايهما افضل نقول حصل على كنز او تكريم كلها ماجت معى
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله .. .. اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..
ابو محمد 😎
يستاهلون مايطبق بحقهم ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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