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سر إلغاء فقرة الثعبان في حلقة "بوسي" مع رامز جلال

Time منذ يوم
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سر إلغاء فقرة الثعبان في حلقة "بوسي" مع رامز جلال

القاهرة (صدى):
قرر الفنان المصري رامز جلال، إلغاء فقرة الثعبان مع المطربة بوسي، في برنامج "رامز مجنون رسمي" بعد بكائها الشديد خلال البرنامج.

ونشر رامز تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر يوضح فيها سبب إلغاء فقرة الثعبان، قائلاً: "لغينا فقرة التعبان علشان خاطرك يا بوسي".

وتدور فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم آروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم تقييد يد الضيف في كرسي متطور، ويتعرض الضيف إلى حركات مختلفة، تشبه الألعاب المتطورة في "مدن الترفيه"، ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضيوف، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعهم في الهواء في عدة اتجاهات.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر، قد رفضت الدعوى المقامة مِن قِبل عدد من المحامين لمنع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يُعرض على قنوات مجموعة MBC ومنصة "شاهد" للفيديو حسب الطلب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
العلماء على الشاشات كذبوا خبر السبات الكارثي ... .. وذكروا كما جاء في ذيل الخبر بأنه شيء اعتيادي ، لا ضرر منه ...
ابو محمد 😎
ويش ذا المسجد النعومي ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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