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حادث أليم لقائد مركبة نقل أموال بالعقيق

Time منذ يوم
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حادث أليم لقائد مركبة نقل أموال بالعقيق

الباحة (صدى):
شهد طريق القرى الجديد بالعقيق، ظهر اليوم الخميس، حادث أليم لقائد مركبة نقل أموال.

واصطدمت السيارة بشاحنة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وفاة القائد بعد تأُثره بإصابات بليغة.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
يا متتن..دع التتنا... فهو للمال اتلافا.. وللجوف احراقا... وللدِين اثما...وللعمر خربا
ابو محمد 😎
لا مصداقية لك ياالاصهب الالهب ..
ابو محمد 😎
سبحان الله .. .. الله يشفيك ويعافيك مما فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
ما اراد الله هلاكهاا في لحظتهاا ..

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