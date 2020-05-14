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الأخبار
حادث أليم لقائد مركبة نقل أموال بالعقيق
منذ يوم
4453
1
الباحة (صدى):
شهد طريق القرى الجديد بالعقيق، ظهر اليوم الخميس، حادث أليم لقائد مركبة نقل أموال.
واصطدمت السيارة بشاحنة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وفاة القائد بعد تأُثره بإصابات بليغة.
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أحدث التعليقات
البرفسور احمد
يا متتن..دع التتنا... فهو للمال اتلافا.. وللجوف احراقا... وللدِين اثما...وللعمر خربا
ابو محمد 😎
لا مصداقية لك ياالاصهب الالهب ..
ابو محمد 😎
سبحان الله .. .. الله يشفيك ويعافيك مما فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
ما اراد الله هلاكهاا في لحظتهاا ..
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