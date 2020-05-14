مواطنون لـ«حياة الفهد»: سامحينا

الكويت (صدى):
تصدر هاشتاج “سامحينا يا حياة الفهد” قائمة الوسوم الأعلى تداولاً عبر موقع تويتر، مساء الأربعاء، بعد أن وجه من خلاله مغردون سعوديون الاعتذار للفنانة التي كانت قد تعرضت للهجوم بسبب مطالبتها بترحيل الوافدين من الكويت إلى بلدانهم للوقاية من فيروس كورونا في وقت سابق.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله مواطنون حالة اكتظاظ بين الوافدين من حي البطحاء أغلبهم من جنوب شرق آسيا في سوق تنتشر فيه الخضروات والفواكه والحيوانات، وسط حالة من الاستغراب بين المواطنين السعوديين الذين طالبوا بإغلاق السوق فورًا أو وضع إجراءات وقائية ضده للحماية من فيروس كورونا.
وقال أحد المعلقين:” سامحيناياحياه_الفهد الحمد لله من الأول كنت مأيده لام سوزان والحين أيدها بالمليون. وكتب آخر:” كان عندها ( بُعد نظر ) نسبة المواطنين المصابين المنخفضة سببها الالتزام التام بالحجر الصحي لكن مصيبتنا هي ( العامل الأجنبي ) المتخلف وربما الذي يتعمد نقل الفيروس للمواطنين،هي قال (قطوهم بالصحراء) ونحن نقول (سفروهم).