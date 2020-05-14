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التأمينات الاجتماعية تمكن عملائها من الوصول إلى جميع خدماتها بنسبة 100%

Time منذ 15 دقيقة
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التأمينات الاجتماعية تمكن عملائها من الوصول إلى جميع خدماتها بنسبة 100%

الرياض (صدى):
مكنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملائها من الوصول إلى جميع خدماتها بنسبة 100% عبر قنواتها الإلكترونية، يعد ذلك امتداداً لجهودها وتميزها المستمر في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث أولت منذ إنشائها أهمية عالية باستخدام التقنية والقنوات الإلكترونية لتمكينها من أداء أعمالها وخدمة عملائها بكل كفاءة وفعالية، إذ تعتبر المؤسسة من الجهات التي صنفت من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية يسر ضمن الفئة البلاتينية والتي تمثل أعلى فئات النضج والتحول للتعاملات الإلكترونية.

صرح بذلك مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشؤون تقنية المعلومات أحمد بن محمد العمران الذي ذكر أن المؤسسة حققت إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاتها العديدة في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث استطاعت تقديم جميع خدماتها بنسبة 100% عبر قنواتها الإلكترونية، مؤكداً أنه في ظل أزمة كورونا الحالية وتزامناً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة حفظها الله للحد من تفشي جائحة كورونا من تعليق للحضور لمقرات العمل وانتقال سريع للعمل عن بعد مع أهمية تقديم خدمات المؤسسة لعملائها في مختلف مناطق المملكة، تضاعفت الجهود مكللة بالنجاح نحو التحول الرقمي الكامل.

وبين أن المؤسسة استمرت في تقديم 98% من خدماتها عبر قنواتها الرقمية المتعددة سواء من خلال بوابتها الإلكترونية أو تطبيق "تأميناتي" للهواتف المحمولة أو الخدمات الاستباقية، مضيفاً أن المؤسسة أطلقت المكتب الإلكتروني مباشرة في بداية الأزمة والذي مكن تحويل الخدمات والاستفسارات التي تقدم عن طريق المكاتب والتي تشكل 2% من خدمات المؤسسة إلى خدمات إلكترونية إجرائية لتصل إلى تقديم جميع خدماتها بنسبة 100% .

وأكد العمران على أن رؤية المؤسسة الطموحة واستثمارها خلال السنوات الماضية في بنيتها التقنية المتينة وعملها الدؤوب لتمكين التقنية والخدمات الإلكترونية كان له دوراً رئيسياً في تمكين منسوبي المؤسسة من العمل عن بعد بنسبة 100% بشكل سلس ووفق خطة عمل لانتقال جميع الموظفين واتخاذ الاستعدادات اللازمة للتوعية بالخيارات التقنية المتوفرة لتسهيل الوصول وعمليات التواصل مع أخذ متطلبات الأمن السيبراني بالاعتبار في وقت وجيز جدا والذي انعكس بدوره على استمرارية العمل بالمؤسسة في جميع الوظائف وعدم توقف أي من مشاريع المؤسسة ومبادراتها  .

 

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
زائر
إلى متى يتم السكوت عن بعض الجاليات أمام عبثها بالبلد وخاصة البنقالة واليمنة وعرب الشمال وخاصة الفلسطينيين ... نريد ترحيل تلك الجاليات وعدم استقدامها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
💰💰💰💰💰
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
راح نجيبها اذا توسطنا باحمد الفهد نفسكم👌😜
مطر الاسود
درب تصد ما ترد , وما كان لهم داعي في المجلس من الاساس

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