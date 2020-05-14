«كوفيد 19» يكشف عن وجه آخر أكثر رعبا بمهاجمته للكلى

وكالات (صدى):
كشف الخبراء كارثة جديدة من كوارث كوفيد 19 واعراضه السيئة وكان آخر المضاعفات أن أكثر من ثلث المرضى الذين يعالجون في مستشفيات نيويورك أصيبوا بفشل كلوي حاد، مشيرين إلى أن حوالى 15 في المئة احتاجوا الغسيل الكلوي.
وقال الدكتور كينار جافري الذي شارك في إجراء الدراسة، وهو الرئيس المشارك لقسم طب كلى الأطفال في مستشفى بولاية نيويورك: “اكتشفنا في أول 5449 مريضا أن 36.6 بالمئة أصيبوا بتلف حاد في الكلى
وقال جافري إن من هؤلاء المرضى المصابين بالفشل الكلوي، احتاج 14.3 بالمئة إلى عمليات غسيل كلوي.