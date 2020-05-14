معجبه تحرج نادبن نسيب اثناء التصوير

بيروت (صدى):
تعرضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لموقف محرج خلال تصويرها إحدى المشاهد من مسلسلها الجديد “20 20″، حيث لم تتعرف عليها إحدى المعجبات عند رؤيتها، ورغم ذلك طلبت منها توصيل رسالة إلى شخص الفنانة نادين نجيم.
وقالت نجيم عبر حسابها “تويتر”ان ٠ “اليوم قطعت امرأة التصوير وسألتني شو عم تعملوا؟.. قلتلها بالمبدأ عم نصور”.
وتابعت النجمة اللبنانية: ان المرأة “قالت مين في بالمسلسل قلتلها قصي ونادين نجيم وسميت كذا حدا قالتلي نادين ؟؟؟ عنجد؟؟ بحبها أمانة بوسيلي إياها وسلميلي عليها كتير.. قلتلها بيوصل.. أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب.. متت