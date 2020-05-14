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شرطة الرياض: القبض على خمسة وافدين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال

Time منذ ساعة
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شرطة الرياض: القبض على خمسة وافدين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على خمسة وافدين من الجنسية البنجلاديشية ( في العقدين الثالث والرابع من عمرهم )، ثبت تورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، مستغلين عملهم بمتجرين للكماليات وألعاب الأطفال بحي البطحاء وسط الرياض، وضبط بحوزتهم (573) شريحة، و(1133) بطاقة شحن مسبقة الدفع، ومبالغ مالية قاربت (140,000) ريال، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظاميةكافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
زائر
إلى متى يتم السكوت عن بعض الجاليات أمام عبثها بالبلد وخاصة البنقالة واليمنة وعرب الشمال وخاصة الفلسطينيين ... نريد ترحيل تلك الجاليات وعدم استقدامها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
💰💰💰💰💰
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
راح نجيبها اذا توسطنا باحمد الفهد نفسكم👌😜
مطر الاسود
درب تصد ما ترد , وما كان لهم داعي في المجلس من الاساس

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