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بالفيديو .. «الصحة» تكشف سبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لدى الإناث والأطفال

Time منذ 51 دقيقة
Views 1850
بالفيديو .. «الصحة» تكشف سبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لدى الإناث والأطفال

الرياض (صدى):
أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لدى الإناث والأطفال، حيث رصدت الوزارة خلال الأسابيع الماضية ارتفعت نسبة الإصابة لدى الأطفال إلى 125%، والنساء إلى 100%.

وأرجع، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، سبب ذلك إلى عدم التزام البعض بالتباعد الاجتماعي.

وناشد المتحدث الرسمي الجميع بالابتعاد عن التجمعات، والتقيد بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشة عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه.

 

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
زائر
إلى متى يتم السكوت عن بعض الجاليات أمام عبثها بالبلد وخاصة البنقالة واليمنة وعرب الشمال وخاصة الفلسطينيين ... نريد ترحيل تلك الجاليات وعدم استقدامها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
💰💰💰💰💰
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
راح نجيبها اذا توسطنا باحمد الفهد نفسكم👌😜
مطر الاسود
درب تصد ما ترد , وما كان لهم داعي في المجلس من الاساس

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