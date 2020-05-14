الباحثون يكشفون خطأ جهاز ترامب لاكتشاف الإصابة بكورونا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير أن الجهاز المستخدم في البيت الأبيض والذي يقدم نتائج سريعة لإحتمال الإصابة بكورونا، بأن الجهاز أخطأ في ثلث الحالات التي قال بانها مصابة بالمرض، ويمكن أن تصل النسبة الى 48% عند استخدام مسحة الانف التي توصى بها الشركة حاليا
وقالت شركة أبوت إن الباحثين لم يستخدموا الاختبار كما هو مفروض وإن معدل الخطأ وفق ما ذكر للشركة هو 2 كل عشرة آلاف، مما أدى ذلك إلى هبوط أسعار أسهم الشركة بنسبة 1.8% بحيث وصل سعر السهم الى 92 دولار يوم الاربعاء في نيويورك، بعد أن ارتفعت 6.1% هذا العام.
ويذكر بأن البيت الابيض، قام بإجراء اختبارات بصورة متكرر لحكام الولايات، وأعضاء الكونغرس، والصحافيين، والأشخاص الاخرين الذين يعملون بالقرب من الرئيس. ويجري هذا الفحص بسرعة بوساطة جهاز صغير بحجم جهاز تسخين خبز التوست، ولا يتطلب مسحة من الانف، وقال عنه الرئيس ترامب "انه رائع".