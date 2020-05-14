أنباء عن خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي

ماجد القزيز (صدى):
كشفت مصادر اليوم الخميس عن توجه قطر للخروج من مجلس التعاون الخليجي بعد مطالب طردها على خلفية اتفاقتها الأمنية مع تركيا وإيران وانتهاكها لحقوق المنطقة العربية والدول الخليجية المجاورة .
جاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه قطر محاولة انقلاب من عراب الخراب القطري حمد بن جاسم ومحاولة انقلاب مضادة من " موزة " والدة "تميم " بمساعدة القوات التركية .
ويسود قطر حالة من الإضطراب السياسي والتعتيم الإعلامي إذ لم يؤكد مصدر رسمي صحة خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي أو يقوم بنفيه ما يرجح الأمر .
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