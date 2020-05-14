نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أنباء عن خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي

Time منذ ساعتين
Views 7030
Comment 5
أنباء عن خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي

ماجد القزيز (صدى):
كشفت مصادر اليوم الخميس عن توجه قطر للخروج من مجلس التعاون الخليجي بعد مطالب طردها على خلفية اتفاقتها الأمنية مع تركيا وإيران وانتهاكها لحقوق المنطقة العربية والدول الخليجية المجاورة .

جاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه قطر محاولة انقلاب من عراب الخراب القطري حمد بن جاسم ومحاولة انقلاب مضادة من " موزة " والدة "تميم " بمساعدة القوات التركية .

ويسود قطر حالة من الإضطراب السياسي والتعتيم الإعلامي إذ لم يؤكد مصدر رسمي صحة خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي أو يقوم بنفيه ما يرجح الأمر .

اقرأ أيضاً :

مقتل أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر على يد قوات تركية

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
زائر
إلى متى يتم السكوت عن بعض الجاليات أمام عبثها بالبلد وخاصة البنقالة واليمنة وعرب الشمال وخاصة الفلسطينيين ... نريد ترحيل تلك الجاليات وعدم استقدامها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
💰💰💰💰💰
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
راح نجيبها اذا توسطنا باحمد الفهد نفسكم👌😜
مطر الاسود
درب تصد ما ترد , وما كان لهم داعي في المجلس من الاساس

أخر الأخبار

بالفيديو.. مهام يقوم بها متحدث الصحة قبل المؤتمر الصحفي الخاص بكورونا
بالفيديو.. مهام يقوم بها متحدث الصحة قبل المؤتمر الصحفي الخاص بكورونا
Time منذ دقيقة Views 1019
بالفيديو.. هطول أمطار على طريق السيل
بالفيديو.. هطول أمطار على طريق السيل
Time منذ دقيقة Views 1012
بالفيديو.. ضبط وافد استغل الأطفال في امتهان التسول بالرياض
بالفيديو.. ضبط وافد استغل الأطفال في امتهان التسول بالرياض
Time منذ 5 دقائق Views 1115
مواعيد تقديم إثبات الاستقلالية في برنامج حساب المواطن
مواعيد تقديم إثبات الاستقلالية في برنامج حساب المواطن
Time منذ 8 دقائق Views 1178
ضبط 180 ألف حبة بيض مخزّن بطريقة غير نظامية
ضبط 180 ألف حبة بيض مخزّن بطريقة غير نظامية
Time منذ 10 دقائق Views 1153
التأمينات الاجتماعية تمكن عملائها من الوصول إلى جميع خدماتها بنسبة 100%
التأمينات الاجتماعية تمكن عملائها من الوصول إلى جميع خدماتها بنسبة 100%
Time منذ 14 دقيقة Views 1254
بيان توضيحي من أرامكو حول اكتشاف حقلين جديدين
بيان توضيحي من أرامكو حول اكتشاف حقلين جديدين
Time منذ 25 دقيقة Views 1474
لمرضى السكري .. احذروا من تناول بقلاوة لايت
لمرضى السكري .. احذروا من تناول بقلاوة لايت
Time منذ 38 دقيقة Views 1319
الصحة: المسحة الطبية الخاصة بكورونا يمكن إجرائها أكثر من مرة
الصحة: المسحة الطبية الخاصة بكورونا يمكن إجرائها أكثر من مرة
Time منذ 39 دقيقة Views 1422
بالفيديو .. متحدث «الصحة» يوضح سبب وجود منع تجول جزئي وكلي
بالفيديو .. متحدث «الصحة» يوضح سبب وجود منع تجول جزئي وكلي
Time منذ 43 دقيقة Views 1913