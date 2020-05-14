بالفيديو.. دراجة كهربائية قابلة للطي تحمل على الظهر

طوكيو (صدى):
ستحدث الدراجة الكهربائية الجديدة التي طورها اليابانيون ، حيث يمكن حفظها في حقيبة الظهر حيث أنها قابلة للنفخ والأولى من نوعها في العالم ، ووضعوا لها إسم "بويمو" Poimo، وتم تطويرها في جامعة طوكيو بهدف توفير طرق أكثر كفاءة للتعامل مع النقل عبر المسافات القصيرة والمتوسطة.
وقالت التقارير بأن الفريق قرر التركيز على تصميم دراجة إلكترونية قابلة للطي وخفيفة الوزن يمكن للناس حملها معهم في وسائل النقل العام واستخدامها للتنقل لمسافات قصيرة والتي تبلغ ميلا واحدا أو أقل.
ويشمل ذلك السفر إلى مواقع ليست قريبة من طرق النقل العام أو التنقل بين الأحياء التي ليس بها أي خطوط مباشرة بالحافلة أو القطار حيث تتكون بويمو من إطار قماشي مستطيل قابل للنفخ مصنوع من قماش "البولي يوريثين الحراري" (TPU)، ومضخة كهربائية صغيرة يمكنها نفخ الإطار بالكامل في نحو دقيقة، لتصل إلى ضغط 6-7 أرطال لكل بوصة مربعة.