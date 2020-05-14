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اصطدام مركبتين على طريق عسفان بجدة

Time منذ 3 ساعات
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اصطدام مركبتين على طريق عسفان بجدة

جدة (صدى):
شهد طريق عسفان بمحافظة جدة اليوم الخميس حادث مروري إثر إصطدام مركتين ما أسفر عن إصابة شخص .

وأكد مركز العمليات الأمنية 911 أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومباشرة الحادث .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
زائر
إلى متى يتم السكوت عن بعض الجاليات أمام عبثها بالبلد وخاصة البنقالة واليمنة وعرب الشمال وخاصة الفلسطينيين ... نريد ترحيل تلك الجاليات وعدم استقدامها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
💰💰💰💰💰
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
راح نجيبها اذا توسطنا باحمد الفهد نفسكم👌😜
مطر الاسود
درب تصد ما ترد , وما كان لهم داعي في المجلس من الاساس

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