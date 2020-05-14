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تداول: إدانة 4 أعضاء من مجلس إدارة "المعجل" وتغريمهم 1.5 مليون ريال

Time منذ ساعة
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تداول: إدانة 4 أعضاء من مجلس إدارة "المعجل" وتغريمهم 1.5 مليون ريال

الرياض (صدى):
قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية تداول إدانة 4 أعضاء من مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل ، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية .

وأكدت "تداول " أن المخالفة تعود لعدم ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر (شركة مجموعة محمد المعجل)، خلال فترة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م بما يخالف قواعد السوق .

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع غرامات مالية عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي :

أولاً: جاسم بن محمد بن علي الأنصاري

فرض غرامة مالية عليه مقدارها (500,000) خمسمائة ألف ريال.

ثانياً: عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي

فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مائة ألف ريال.

ثالثاً: زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود

فرض غرامة مالية عليه مقدارها (500,000) خمسمائة ألف ريال.

رابعاً: أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان

فرض غرامة مالية عليه مقدارها (400,000) أربعمائة ألف ريال.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
هههههههههه.....يا عندما يغيب المساء..ايو الله كلما يلقاها في وجهه.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا ترامب. المثل يقول من أكتبر افتقر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا ترامب. المثل يقول من أكتبر افتقر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه الشيطان ذا كل ما جاء من جهه لقها في وجهه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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