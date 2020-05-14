شاب يقتل شقيقه بـ"الساطور" بسبب أبيهما !

القاهرة (صدى):
في جريمة مروعة ، أقدم شاب مصري على قتل أخيه بـ"الساطور " وألقى بجثته على الطريق بلا رحمة تحت سمع وبصر اسرته .
وفي التفاصيل ، فقد عثرت الشرطة على جثة القتيل وتمكنت من التعرف على هويته ، إلا أن والده أنكر أي معلومات عن الواقعة ولم يتهم أحداً .
وبإجراء التحريات والتحقيق مع أصدقاء القتيل واسرته ، تبين أن الضحية كان يعاني مرض نفسي وأن شقيقه هو القاتل إذ تم العثور على الساطور المستخدم .
وقال المجرم العاطل أن شقيقه " 28 " كان يعاني مرض نفسه يجعله دائم الشجار مع والدهما ، وأنه لم يسيطر على أعصابه حين أهان والده فقرر التخلص منه .