نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"يسّر": 142 مليون عملية تبادل إلكتروني للمعلومات بين الجهات الحكومية في العمل عن بُعد

Time منذ 3 ساعات
Views 1503
"يسّر": 142 مليون عملية تبادل إلكتروني للمعلومات بين الجهات الحكومية في العمل عن بُعد

الرياض (صدى):
أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية " يسّر " المهندس علي بن ناصر العسيري أن البنية التحتية للقطاع الحكومي كانت جاهزة لنقل خدماتها للأسلوب الرقمي، مبيناً أن إجمالي تبادل المعلومات إلكترونياً بين الجهات الحكومية قد جاوز الـ 142 مليون عملية خلال فترة العمل عن بعد، مؤكداً أن المواطن لا يحتاج إلى زيارة مقر الجهة الحكومية للحصول على الخدمة، وأن تقنية المعلومات هي المنقذ لتخطي الأزمات وقيادة الأعمال إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال افتتاحه للديوانية الرقمية الثالثة التي نظمها برنامج "يسّر" بمشاركة خليجية تمثلت في حضور الرئيس التنفيذي لوزارة التقنية والاتصالات بسلطنة عمان الدكتور سالم الرزيقي ، إلى جانب نخبة من قادة التحول الرقمي الحكومي في الجهات الحكومية بالمملكة.

وأشار المهندس العسيري إلى الجهود التي بذلها برنامج "يسّر " لمساعدة القطاع الحكومي للعمل عن بُعد، بدءاً من تمكين الجهات الحكومية من الحصول على سياسات وإجراءات العمل عن بُعد، وتقديمها عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات CIO.GOV.SA ، حيث استفاد منها 94% من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم آليات إدارة الأزمات، مؤكداً حرص البرنامج على تبني الجهات الحكومية لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الجانب، وأهمية الاستفادة من التقنيات المتاحة دون البحث عن تقنيات جديدة في أوقات الأزمات؛ لكي تتمكن الجهات من تبني العمل عن بُعد بشكل ملائم .

وأوضح أن البرنامج عقد اتفاقيات إطارية مع الشركات العالمية لتوفير حلول العمل عن بُعد للجهات الحكومية ، وعمّا قدمه برنامج "يسّر " للمستفيدين من الخدمات الحكومية، مبيناً أن البرنامج حرص على توفير منصة للمواطن تمكنه من البحث عن الخدمات والوصول إليها، وهي المنصة الوطنية الموحدة MY.GOV.SA التي تتيح الوصول لأكثر من 900 خدمة حكومية، بالإضافة إلى توفير معلومات عن 250 جهة حكومية، إلى جانب إطلاق البرنامج لخدمة طلب إتاحة الخدمات إلكترونياً، عبر تحويل الخدمات التقليدية إلى إلكترونية وإتاحتها عبر المنصة، حيث سجلت المنصة خلال اليوم الأول من إطلاق الخدمة أكثر من 80 ألف زيارة وما لا يقل عن 12 ألف طلب، كما تحدث الرئيس التنفيذي للبرنامج عن مركز الاتصال الوطني(آمر) الذي يخدم أكثر من 3000 خدمة إلكترونية تقدمها 40 جهة حكومية في المملكة.

وشدد المهندس العسيري على ضرورة التواصل بين الفرق العاملة ليتم تخطي الأزمات، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة للتواصل بين هذه الفرق والموظفين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهة، مع مراقبة هذه الخطة ومخرجاتها بشكل مستمر، فضلاً عن ضرورة التعلم والتطوير في إدارة الأزمات من خلال ضمان تبني طرق العمل الجديدة والتأقلم معها بسرعة.

وتأتي الديوانية الرقمية في نسختها الثالثة، سعياً من برنامج (يسّر) إلى فتح قنوات تواصل متنوعة بين العاملين في مجال التحول الرقمي الحكومي على المستوى المحلي والإقليمي، حيث تسعى الديوانية الرقمية إلى إبراز التجارب الناجحة، ومناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بهذا الجانب، وذلك بحضور نخبة من العاملين في التحول الرقمي الحكومي، ومشاركة كافة قادة تقنية المعلومات في الجهات الحكومية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
زائر
إلى متى يتم السكوت عن بعض الجاليات أمام عبثها بالبلد وخاصة البنقالة واليمنة وعرب الشمال وخاصة الفلسطينيين ... نريد ترحيل تلك الجاليات وعدم استقدامها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
💰💰💰💰💰
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
راح نجيبها اذا توسطنا باحمد الفهد نفسكم👌😜
مطر الاسود
درب تصد ما ترد , وما كان لهم داعي في المجلس من الاساس

أخر الأخبار

بالفيديو.. مهام يقوم بها متحدث الصحة قبل المؤتمر الصحفي الخاص بكورونا
بالفيديو.. مهام يقوم بها متحدث الصحة قبل المؤتمر الصحفي الخاص بكورونا
Time منذ 51 ثانية Views 1013
بالفيديو.. هطول أمطار على طريق السيل
بالفيديو.. هطول أمطار على طريق السيل
Time منذ دقيقة Views 1011
بالفيديو.. ضبط وافد استغل الأطفال في امتهان التسول بالرياض
بالفيديو.. ضبط وافد استغل الأطفال في امتهان التسول بالرياض
Time منذ 4 دقائق Views 1113
مواعيد تقديم إثبات الاستقلالية في برنامج حساب المواطن
مواعيد تقديم إثبات الاستقلالية في برنامج حساب المواطن
Time منذ 8 دقائق Views 1178
ضبط 180 ألف حبة بيض مخزّن بطريقة غير نظامية
ضبط 180 ألف حبة بيض مخزّن بطريقة غير نظامية
Time منذ 9 دقائق Views 1153
التأمينات الاجتماعية تمكن عملائها من الوصول إلى جميع خدماتها بنسبة 100%
التأمينات الاجتماعية تمكن عملائها من الوصول إلى جميع خدماتها بنسبة 100%
Time منذ 14 دقيقة Views 1254
بيان توضيحي من أرامكو حول اكتشاف حقلين جديدين
بيان توضيحي من أرامكو حول اكتشاف حقلين جديدين
Time منذ 25 دقيقة Views 1474
لمرضى السكري .. احذروا من تناول بقلاوة لايت
لمرضى السكري .. احذروا من تناول بقلاوة لايت
Time منذ 38 دقيقة Views 1316
الصحة: المسحة الطبية الخاصة بكورونا يمكن إجرائها أكثر من مرة
الصحة: المسحة الطبية الخاصة بكورونا يمكن إجرائها أكثر من مرة
Time منذ 39 دقيقة Views 1422
بالفيديو .. متحدث «الصحة» يوضح سبب وجود منع تجول جزئي وكلي
بالفيديو .. متحدث «الصحة» يوضح سبب وجود منع تجول جزئي وكلي
Time منذ 43 دقيقة Views 1908