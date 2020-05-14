غرامة لفتاتان بقيمة 40 دولار بعد تعرضهما للإغتصاب والعنف الجسدي

موسكو (صدى):
قررتا فتاتان روسيتان خرق قواعد الإغلاق فتعرضا للإغتصاب والعنف والسرقة، ولم تصرح الجهات الأمنية بهوية الفتاتان وعلى الرغم من تعرضهما للإنتهاكات تم تغريمهم.
وبدأت القصة ،بأن الفتاتين اللتين تبلغان من العمر 17 و 18 عاما وهما صديقتان منذ فترة طويلة وقد خرجتا لتلتقيا أثناء قواعد الإغلاق، حيث تعرضت الفتاتان للتهديد والإغتصاب، وإحداهما تعرضت للعنف الجسدي والجنسي وسرقة مجوهراتهما وهواتفهما المحمولة.
وتوجهت الفتاتان لقسم الشرطة وقدمتا بلاغا بالحادثة، أجرت الشرطة التحقيقات والتحريات اللازمة، وألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 55 عاما لم يتم الكشف عن هويته وبحوزته الأشياء المسروقة، حيث تم توجيه عدة تهم له منها ارتكاب جرائم جنسية والسطو والعنف والتهديد وتم تغريم الفتاتان بـ40 دولار لخرقهما قواعد الإغلاق.