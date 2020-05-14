إطلاق أول هاتف ذكي 5G في العالم مزود بشرائح "QRNG"

وكالات (صدى):
أزالت شركة "سامسونغ" الستار عن أول هاتف ذكي 5G في العالم مزود بشرائح " QRNG "، وهي شرائح رقمية عشوائية.
وأطلقت الشركة على هاتفها الجديد اسم Galaxy A Quantum ،وتتميز الشرائح الموجودة به بأنها صغير الحجم ، وتحمي المعلومات الأكثر قيمة بالنسبة للمستخدم، بجانب انخفاض استهلاكها للطاقة.
ويحتوي الهاتف على كاميرا رباعية في الخلف، بدقة 64 ميغابكسل، و 12 ميغابكسل، و 5 ميغابكسل، ومستشعر عمق 5 ميغابكسل.
وتأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجا بايت، وبطارية 4500 مللي أمبير، كما تحتوي على قارئ بصمات الأصابع داخل الشاشة.