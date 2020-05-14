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إطلاق أول هاتف ذكي 5G في العالم مزود بشرائح "QRNG"

Time منذ ساعتين
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إطلاق أول هاتف ذكي 5G في العالم مزود بشرائح "QRNG"

وكالات (صدى):
أزالت شركة "سامسونغ" الستار عن أول هاتف ذكي 5G في العالم مزود بشرائح " QRNG "، وهي شرائح رقمية عشوائية.

وأطلقت الشركة على هاتفها الجديد اسم Galaxy A Quantum ،وتتميز الشرائح الموجودة به بأنها صغير الحجم ، وتحمي المعلومات الأكثر قيمة بالنسبة للمستخدم، بجانب انخفاض استهلاكها للطاقة.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رباعية في الخلف، بدقة 64 ميغابكسل، و 12 ميغابكسل، و 5 ميغابكسل، ومستشعر عمق 5 ميغابكسل.

وتأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجا بايت، وبطارية 4500 مللي أمبير، كما تحتوي على قارئ بصمات الأصابع داخل الشاشة.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
هههههههههه.....يا عندما يغيب المساء..ايو الله كلما يلقاها في وجهه.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا ترامب. المثل يقول من أكتبر افتقر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا ترامب. المثل يقول من أكتبر افتقر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه الشيطان ذا كل ما جاء من جهه لقها في وجهه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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