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رجل يبيع أطفاله لمطلقته مقابل التنازل عن الحضانة!

Time منذ يوم
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رجل يبيع أطفاله لمطلقته مقابل التنازل عن الحضانة!

أبو ظبي (صدى):
في قضية مثيرة للجدل ، ساوم رجل إماراتي طليقته على نفقتها ونفقة ابنائها الثلاثة مقابل التنازل لها عن حضانتهم .

وأكدت الفتاة الإماراتية أن زوجها بخيل واضطرت لخلعه حين استحالت بينهما الحياة الزوجية حيث رفض رد حقوقها .

والأدهى من ذلك أنه عرض عليها التنازل لها عن حضانة الأبناء مقابل عدم إلزامه بنفقة ، وهو ما وافقت عليه الزوجه واشترطت عليه سريان الإتفاق حتى وإن تزوجت من آخر لتفاجأ بقبوله مادام لن يتكلف درهم واحد على ابنائه .

وأكدت الفتاة المصدومة أنها تتكفل بجميع نفقات أبنائها رغم تخفيض راتبها بسبب أزمة كورونا ، وأنها تسعى لرفع دعوى قضائية ثانية لإلزامه بمساعدتها في النفقات بعد الأوضاع الجديدة ، وهو ما وافق عليه خبراء القانون .

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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