رجل يبيع أطفاله لمطلقته مقابل التنازل عن الحضانة!

أبو ظبي (صدى):
في قضية مثيرة للجدل ، ساوم رجل إماراتي طليقته على نفقتها ونفقة ابنائها الثلاثة مقابل التنازل لها عن حضانتهم .
وأكدت الفتاة الإماراتية أن زوجها بخيل واضطرت لخلعه حين استحالت بينهما الحياة الزوجية حيث رفض رد حقوقها .
والأدهى من ذلك أنه عرض عليها التنازل لها عن حضانة الأبناء مقابل عدم إلزامه بنفقة ، وهو ما وافقت عليه الزوجه واشترطت عليه سريان الإتفاق حتى وإن تزوجت من آخر لتفاجأ بقبوله مادام لن يتكلف درهم واحد على ابنائه .
وأكدت الفتاة المصدومة أنها تتكفل بجميع نفقات أبنائها رغم تخفيض راتبها بسبب أزمة كورونا ، وأنها تسعى لرفع دعوى قضائية ثانية لإلزامه بمساعدتها في النفقات بعد الأوضاع الجديدة ، وهو ما وافق عليه خبراء القانون .