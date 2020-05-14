مقطع فيديو يكشف تحرك متوفي أثناء دفنه

جاكرتا (صدى):
وثق أندونيسي تحرك يد متوفي أثناء مواراته الثرى، ولم يعلموا ذلك إلا بعد وفاة الاوان بعد دفنوه
وكشف مقطع الفيديو الذي صوره حد أقارب المتوفي باستخدام هاتفه المحمول وقت الدفن، المجثى في التابوت وقد حرك يده، أو غيرها، فكانت لقطة خاطفة وسريعة حيّرت العاملين في الإعلام المحلي والعالمي.
ولم ينتبه المصور إلى الحركة ، إلا أنهم انتبهوا لها حين شاهدوا في اليوم التالي ما صوره المحمول، وأصبح الفيديو المرفق الآن، فراحوا يتساءلون عما إذا كان العزيز عليهم حياً عند دفنه أم لا، لذلك فقد تقرر السلطات نبش قبره، ولم يتضح إن كان الذي ظهر عبر الغطاء الزجاجي للتابوت دليلا بأن “الميت” كان حياً، أو أن الذي ما ظهر هو حيوان صغير، أو قطعة قماش خاصة أن الذي تحرك هو نفس الشكل.