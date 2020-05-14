بالفيديو.. التفاخر بوليمة تعرض 9 أشخاص للحبس أو الغرامة

خالد الظفيري (صدى):
تسببت وليمة أعدها 9 كويتيين بتعريضهم للحبس لمدة 3أشهر أو غرامة ، وذلك بعد تفاخرهم بوليمة كبيرة ، خلال مقطع فيديو مما يعد مخالفة لقانون منع التجمعات في الديونات العامة أو الخاصة.
وقال مصدر أمني أن رجال المباحث الجنائية ضبطوا المواطنين التسعة عقب تداول مقطع مصور لعدد كبير من الأطفال والمواطنين يتناولون وجبة "برياني" داخل أحد المنازل بمنطقة الظهر وتفاخُر المدعوين بمخالفة قانون التجمع.
وتابع المصدر بأنه عقب تداول الفيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تم عمل التحريات اللازمة ورصد الأشخاص المخالفين حيث تم استدعاؤهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وقد يتعرضوا للحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 دينار.