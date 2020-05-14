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البنتاجون يوافق على توريد أكثر من 1000 صاروخ للمملكة لدعم الخطوط الدفاعية

Time منذ 3 ساعات
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البنتاجون يوافق على توريد أكثر من 1000 صاروخ للمملكة لدعم الخطوط الدفاعية

الرياض (صدى):
نجحت المملكة في التوصل لإتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية للحصول على مايزيد عن ألف صاروخ جو – أرض وصواريخ مضادة للسفن لدعم الخطوط الدفاعية للمملكة .

وأكد البنتاجون أنه تم منح شركة بوينج عقدين بأكثر من 2 مليار دولار للصواريخ التي سيتم توريدها للمملكة ، حيث تبلغ قيمة العقد الأول 1.9 مليار دولار وهو مخصص لتطوير صواريخ كروز "سلام - اي آر" وستصل المملكة في ديسمبر 2028 ، وعدد 650 صاروخ آخر .

وكشفت مصادر أن صواريخ كروز " سلام – اي .آر " موجهة عبر نظام "جي بي اس" ويصل مداها إلى 290 كيلومترا تقريبا .

أما العقد الثاني بقيمة حوالي 600 مليون دولار لتوريد 400 صاروخا جديدا للمملكة من طراز "هاربون بلوك تو" المضاد للسفن .

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
هههههههههه.....يا عندما يغيب المساء..ايو الله كلما يلقاها في وجهه.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا ترامب. المثل يقول من أكتبر افتقر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا ترامب. المثل يقول من أكتبر افتقر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه الشيطان ذا كل ما جاء من جهه لقها في وجهه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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