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"هواوي" تتحدى وتطرح هاتف مذهل بدون "جوجل" بتطبيقات خاصة بالمملكة

Time منذ 6 ساعات
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"هواوي" تتحدى وتطرح هاتف مذهل بدون "جوجل" بتطبيقات خاصة بالمملكة

وكالات (صدى):
طرحت عملاق الإتصالات الصينية هواوي هاتفها الجديد "HUAWEI P40 Pro" ، مع الإستغناء عن خدمات جوجل بسبب العقوبات الأمريكية .

وبجانب الميزات التقنية والتصميمية الهائلة والكاميرا الفريدة ، استطاعت هواوي تعويض تطبيقات جوجل الغائبة بتطبيقات أخرى اكثر استخداماً في المملكة كالتطبيقات الحكومية وتطبيقات الإتصالات والبنوك وغيرها بعد إجراء دراسات مسحية عن التطبيقات الأكثر استخداماً في المملكة .

كما استعانت "هواوي " بتطبيقات اخرى لتعويض غياب فيسبوك وإنستجرام ، وهي ايمو ، وتيك توك ، وسناب شات إذ تعد محط اهتمام كبير في المملكة والعالم .

أما خرائط جوجل فتم الإستعاضة عنها بتطبيق Here we go ، فضلاً عن تطوير التطبيقات السريعة ، لينافس الهاتف بقوة سوق الجوالات ويبلغ سعره 3500 ريال .

Time واتساب

أحدث التعليقات

اللهو البرئ
هههههههههه.....يا عندما يغيب المساء..ايو الله كلما يلقاها في وجهه.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا ترامب. المثل يقول من أكتبر افتقر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا ترامب. المثل يقول من أكتبر افتقر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه الشيطان ذا كل ما جاء من جهه لقها في وجهه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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