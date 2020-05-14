"هواوي" تتحدى وتطرح هاتف مذهل بدون "جوجل" بتطبيقات خاصة بالمملكة

وكالات (صدى):
طرحت عملاق الإتصالات الصينية هواوي هاتفها الجديد "HUAWEI P40 Pro" ، مع الإستغناء عن خدمات جوجل بسبب العقوبات الأمريكية .
وبجانب الميزات التقنية والتصميمية الهائلة والكاميرا الفريدة ، استطاعت هواوي تعويض تطبيقات جوجل الغائبة بتطبيقات أخرى اكثر استخداماً في المملكة كالتطبيقات الحكومية وتطبيقات الإتصالات والبنوك وغيرها بعد إجراء دراسات مسحية عن التطبيقات الأكثر استخداماً في المملكة .
كما استعانت "هواوي " بتطبيقات اخرى لتعويض غياب فيسبوك وإنستجرام ، وهي ايمو ، وتيك توك ، وسناب شات إذ تعد محط اهتمام كبير في المملكة والعالم .
أما خرائط جوجل فتم الإستعاضة عنها بتطبيق Here we go ، فضلاً عن تطوير التطبيقات السريعة ، لينافس الهاتف بقوة سوق الجوالات ويبلغ سعره 3500 ريال .