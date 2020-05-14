بالفيديو.. ريتا حرب ترد بقوة على أميرة محمد بعد خلاف "ضرب الرمل"

أميرة خالد (صدى):
خرجت الفنانة ريتا حرب عن صمتها إيزاء هجوم الفنانة البحرينية أميرة محمد عليها بسبب ترتيب الأسماء في تتر مسلسل "ضرب الرمل " الذي يُعرض في رمضان الحالي .
وقالت "ريتا " في لقاء معها أن أهمية الدور معروفة من البداية كدور محوري متسائلة عن جدوى اعتراضها بعد 15 حلقة ، وقالت : إذا كانت اميرة محمد لا تعرف أهمية الدور او تغار مني فهذه مشكلتها .
وأضافت أنها ليس من العيب أنها فنانة مبتدأة ومع ذلك فهي تأخذ دائماً أدوار البطولة – حسب قولها – داعية إلى عدم استخدام العبارات الكبيرة مثل الحقوق الأدبية وغيرها .
وكانت لفنانة اميرة محمد قد نشرت فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تعترض فيه على تصرف المخرج "ماجد الربيعي " بسبب ترتيب الأسماء في إشارة إلى الفنانة ريتا حرب التي سبقت اسمها في تتر المسلسل الذي لاقى نجاح كبير .