شاهد.. السر وراء انقلاب حمد بن جاسم على «ابن موزة» الآن

ماجد القزيز (صدى):
أثار انقلاب حمد بن جاسم على الأمير المدلل تميم بن حمد الكثير من التساؤلات؛ حول التوقيت بشكل خاص.
ومن المتعارف عليه في الأسرة الحاكمة بقطر كثرة الانقلابات فليس بالأمر الجديد، ولكن الغريب هو تحرك حمد بن جاسم في الوقت الحالي.
وتجمعت عدة أسباب أدت إلى تحرك عراب الخراب القطري الأن، ولعلى أبرزها محاولات تميم للإطاحة به منذ وصوله للحكم نظرًا لنفوذ الأول الواسعة.
ومن ضمن أسباب حمد بن جاسم هو محاولة تميم طرده من منصبه في 2013 بعد وصوله إلى الحكم، بالإضافة إلى الحجز على أملاك حمد بن جاسم ومنعه من السفر هو وأبنائه.
وكانت أخر الأسباب التي فجرت بركان الغضب، هو تحقيق تميم مع شركة "بن جاسم" في واقعة انهيار مستشفى ميداني على رأس المرضى مؤخرًا.