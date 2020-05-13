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"الطاقة⁩" تطلق نظام توزيع الغاز الجاف والسائل للأغراض السكنية والتجارية

Time منذ ساعتين
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"الطاقة⁩" تطلق نظام توزيع الغاز الجاف والسائل للأغراض السكنية والتجارية

الرياض (صدى):
أطلقت مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية المعدّل.

وكان مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء وافق على إصدار قرار يخول للهيئة صلاحية البدء في إصدار الرخص المؤقتة لأنشطة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الـ44 برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضور الدكتور عبدالله بن محمد الشهري محافظ الهيئة، نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.

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أحدث التعليقات

ماجد القحطاني
أمريكا تلعب على الحبلين وهي المستفيدة الأولى مما يحدث في الشرق الأوسط..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. ربنا يتقبل من الجميع .. آمين ..
ابوبدر
اقول لا عرفت وش تكون اصلا انت تعال تكلم عن الاهلي.
ابو محمد 😎
إذاً المسأله خطيره .. يا كافي الشر ياكريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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