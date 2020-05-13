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الغذاء والدواء: بوابات التعقيم "غير فعالة" والمطهرات تشكل خطورة على مستخدميها 

Time منذ ساعتين
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الغذاء والدواء: بوابات التعقيم "غير فعالة" والمطهرات تشكل خطورة على مستخدميها 

الرياض (صدى):
أشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى " بوابات التعقيم " بالمطهرات الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية على مداخل المجمعات التجارية والمطارات وغيرها، مضيفة:" لم يثبت بشكل كافٍ فعاليتها في الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد ".

وأضافت هيئة الغذاء والدواء أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى بعض المحاذير التي تصحب استخدامها، حيث يسوقها منتجوها على أنها قادرة على تحديد المشتبه بإصابتهم بالعدوى وتعقيم من يمر خلالها.

وأوضحت أن البوابات تستخدم مطهرات تحمل مخاطر، لأنها في معظمها مصممة لتطهير الأسطح وليس للاستخدام على جسم الإنسان، وأن رشها بشكل عشوائي ومن كافة الاتجاهات قد يؤدي إلى استنشاقها أو وصولها لأجزاء من الجسم تسبب أضراراً مختلفة، خاصة لكبار السن أو الأطفال أو الحوامل.

وأبانت أن الأشعة فوق البنفسجية ثبتت قدرتها على تدمير العديد من أنواع الفيروسات، لكن لا توجد حتى الآن دراسات كافية تثبت قدرتها على تدمير فيروس كورونا المستجد، ولخطورة ضوء الأشعة وضررها على الإنسان، يُوصى بأن يقتصر استخدامها على تطهير الأسطح الخارجية.

وتابعت الهيئة أن البوابات تعطي شعوراً زائفاً بالأمان ما قد يؤدي إلى التهاون والتخلي عن الوقاية من الفيروس، حيث أن رش المطهر ليس له تأثير على الفيروس الموجود داخل الجسم، ومن ثَـمّ فإن المرور عبر البوابات لا يمنع احتمالية نقل الشخص المصاب للعدوى إلى غيره.

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أحدث التعليقات

ماجد القحطاني
أمريكا تلعب على الحبلين وهي المستفيدة الأولى مما يحدث في الشرق الأوسط..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. ربنا يتقبل من الجميع .. آمين ..
ابوبدر
اقول لا عرفت وش تكون اصلا انت تعال تكلم عن الاهلي.
ابو محمد 😎
إذاً المسأله خطيره .. يا كافي الشر ياكريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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