صاروخ فضائي صيني يُرعب نيويورك

وكالات (صدى):
كاد حطام صاروخ فضائي صيني أن يتسببب بحدوث كارثة في مدينة نيوريوك لولا دقائق حاسمة، وفقا لما ذكر موقع "فوكس نيوز".
وكانت الصين قد أجرت تجربة على صاروخها الفضائي الجديد Long March 5B من مرحلة واحدة مما دفع حمولته إلى المدار قبل أن تسقط النواة التى تزن 20 طنا فى النهاية في الغلاف الجوي، بحسب موقع "أرس تكنيكا" المختص بالأخبار التقنية.
وقال الموقع في تقرير له إنه: "لو عادت بقايا الصاروخ الفضائي الصيني العملاق Long March 5B إلى الغلاف الجوي قبل 15 إلى 20 دقيقة من وقت وصولها الحقيقي يوم الاثنين، لكان هذا الحطام الفضائي قد هطل على مترو الأنفاق الرئيسي وسط مدينة نيويورك، وبالتالي التسبب في خسائر فادحة وأضرار جسيمة ".