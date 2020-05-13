نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

ترامب: كلام فاوتشي غير مقبول خاصة في ما يتعلق بفتح المدارس 

Time منذ ساعتين
Views 1788
Comment 1
ترامب: كلام فاوتشي غير مقبول خاصة في ما يتعلق بفتح المدارس 

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كلام فاوتشي غير مقبول خاصة في ما يتعلق بفتح المدارس، ويأتي ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان عدد الوفيات في الولايات المتحدة تجاوز  حاجز الثمانين ألف حالة، بينما بلغ عدد الإصابات حوالي مليونا و340 ألف إصابة.

واتضح أنه خلال الفترة من منتصف مارس وحتى أوائل مايو، توفي في المدينة نحو 24 ألف شخص، أكثر من المتوسط الذي توقعه الباحثون في المعتاد، حسب الموسم، ويعني ذلك تسجيل 5300 حالة وفاة أعلى من حصيلة الوفيات التي نسبت في السابق لتفشي فيروس كورونا خلال تلك الفترة الزمنية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ماجد القحطاني
أمريكا تلعب على الحبلين وهي المستفيدة الأولى مما يحدث في الشرق الأوسط..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. ربنا يتقبل من الجميع .. آمين ..
ابوبدر
اقول لا عرفت وش تكون اصلا انت تعال تكلم عن الاهلي.
ابو محمد 😎
إذاً المسأله خطيره .. يا كافي الشر ياكريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

لوشيسكو يكشف حقيقة تمديد عقده مع الهلال
لوشيسكو يكشف حقيقة تمديد عقده مع الهلال
Time منذ 11 دقيقة Views 1325
إقامة صلاة القيام في أول ليلة من العشر الأواخر بالمسجد النبوي
إقامة صلاة القيام في أول ليلة من العشر الأواخر بالمسجد النبوي
Time منذ 17 دقيقة Views 1406
بالفيديو..أشخاص يعتدون على آخر بعد إيقاف مركبته بالقوة في حي الشفا
بالفيديو..أشخاص يعتدون على آخر بعد إيقاف مركبته بالقوة في حي الشفا
Time منذ 26 دقيقة Views 1913
نصراوي سابق : في عام 75 كان النصر فريق حاره بينما الهلال كان نادي
نصراوي سابق : في عام 75 كان النصر فريق حاره بينما الهلال كان نادي
Time منذ 36 دقيقة Views 356
نصراوي سابق : عبدالرحمن بن سعيد له افضال كثيره على النصر وغيره
نصراوي سابق : عبدالرحمن بن سعيد له افضال كثيره على النصر وغيره
Time منذ 38 دقيقة Views 218
سعيد آل عامر للأهلاويين : القادسية وصل آسيا وفريقكم ماوصلها
سعيد آل عامر للأهلاويين : القادسية وصل آسيا وفريقكم ماوصلها
Time منذ 39 دقيقة Views 326
معجب الدوسري : لا ارى ان هناك حكم محلي يستطيع ان يدير مباراة الهلال والنصر
معجب الدوسري : لا ارى ان هناك حكم محلي يستطيع ان يدير مباراة الهلال والنصر
Time منذ 40 دقيقة Views 165
محمد الغامدي : اول مباراة بعد استكمال الدوري مباراة النصر والهلال
محمد الغامدي : اول مباراة بعد استكمال الدوري مباراة النصر والهلال
Time منذ 41 دقيقة Views 203
الحمد : قليل ما يفوز النصر بالحكم الأجنبي .. نسبة المحلي أكثر
الحمد : قليل ما يفوز النصر بالحكم الأجنبي .. نسبة المحلي أكثر
Time منذ 41 دقيقة Views 186
بالفيديو.. عبدالله الجمعة يكشف عن دولة معادية حاولت شراءه بسيارة فارهة
بالفيديو.. عبدالله الجمعة يكشف عن دولة معادية حاولت شراءه بسيارة فارهة
Time منذ 45 دقيقة Views 2324