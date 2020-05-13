ترامب: كلام فاوتشي غير مقبول خاصة في ما يتعلق بفتح المدارس 

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كلام فاوتشي غير مقبول خاصة في ما يتعلق بفتح المدارس، ويأتي ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان عدد الوفيات في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الثمانين ألف حالة، بينما بلغ عدد الإصابات حوالي مليونا و340 ألف إصابة.
واتضح أنه خلال الفترة من منتصف مارس وحتى أوائل مايو، توفي في المدينة نحو 24 ألف شخص، أكثر من المتوسط الذي توقعه الباحثون في المعتاد، حسب الموسم، ويعني ذلك تسجيل 5300 حالة وفاة أعلى من حصيلة الوفيات التي نسبت في السابق لتفشي فيروس كورونا خلال تلك الفترة الزمنية.