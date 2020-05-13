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بالفيديو.. ردة فعل جمهور " رضوان البرنس " بعد خروجه من السجن

Time منذ يومين
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بالفيديو.. ردة فعل جمهور " رضوان البرنس " بعد خروجه من السجن

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو ردة فعل جمهور مسلسل رضوان البرنس بعد خروجه من السجن، والذي يعرض في شهر رمضان وحقق نسبة مشاهدات عالية لما يحتويه من أحداث مثيرة ومشوقة.

شهدت الحلقة ال20 من مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان تريند " تويتر "، خروج رضوان البرنس الفنان محمد رمضان من السجن بعد مرور خمس سنوات 

وعرض الفنان محمد رمضان صورة له وأخرى لتصدر مسلسل البرنس " تويتر " عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، قائلا: " تويتر يحتفل بخروج رضوان البرنس ".

وغازل محمد رمضان جمهوره ومتابعي مسلسله البرنس، الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري من خلال صفحته على موقع " إنستجرام ".

وشارك رمضان مقطع من أغنيته الشهيرة " نمبر وان ": " مفيش مبروووك على خروج رضوان البرنس بالسلامة؟! ثقة في الله نجاح البرنس "، في إشارة إلى شخصية رضوان البرنس التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل البرنس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
العلماء على الشاشات كذبوا خبر السبات الكارثي ... .. وذكروا كما جاء في ذيل الخبر بأنه شيء اعتيادي ، لا ضرر منه ...
ابو محمد 😎
ويش ذا المسجد النعومي ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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