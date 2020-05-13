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افتتاح سينما للسيارات على سطح "مول الإمارات"

Time منذ 4 ساعات
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افتتاح سينما للسيارات على سطح "مول الإمارات"

أبوظبي (صدى):
أطلقت مجموعة ماجد الفطيم ، سينما السيارات من "ڤوكس سينما" على سطح "مول الإمارات"، حيث سيتحول إلى منصة عرض مضاءة بالنجوم في الهواء الطلق، وستقام العروض المسائية يومياً عند الساعة 7:30 مساءً.

وستتوفر هذه التجربة الجديدة للجمهور ابتداءً من يوم الأحد 17 مايو، حيث سيكون بإمكان عشاق السينما الاستمتاع بسحر عالم الأفلام السينمائية من داخل سياراتهم بطريقة مريحة وآمنة.

وسيلتزم فريق العمل بتدابير الصحة والسلامة الصارمة التي تعتمدها "ماجد الفطيم" لضمان الحفاظ على المسافة الآمنة في كافة الأوقات، والتأكد من قدرة الزوار على الاستمتاع بتجربة استثنائية مع تحقيق الطمأنينة وراحة البال.

ويمكن للمشاهدين استخدام تردّد الراديو المخصص لبث صوت الفيلم السينمائي مباشرةً من داخل سياراتهم.

وتبلغ تكلفة العرض للسيارة الواحدة (شخصين كحد أقصى) 180 درهم زائد ضريبة القيمة المضافة، وتشمل التذكرة مشاهدة الفيلم ومجموعة من المأكولات والمشروبات.

تسع منصّة "سينما السيارات" من "ڤوكس سينما" لـ75 سيارة، مع شخصين كحد أقصى داخل كل سيارة.

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أحدث التعليقات

ماجد القحطاني
أمريكا تلعب على الحبلين وهي المستفيدة الأولى مما يحدث في الشرق الأوسط..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. ربنا يتقبل من الجميع .. آمين ..
ابوبدر
اقول لا عرفت وش تكون اصلا انت تعال تكلم عن الاهلي.
ابو محمد 😎
إذاً المسأله خطيره .. يا كافي الشر ياكريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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