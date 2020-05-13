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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة

Time منذ 4 ساعات
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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة

أبها (صدى):
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية تحد من الرؤية الأفقية، وفرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق المنطقة وتهامة عسير ، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.

ونبهت المديرية إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب لما تشكله من مخاطر على الأرواح والممتلكات، مشددة على ضرورة اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني عسير النقيب محمد السيد، أن المديرية تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. ربنا يتقبل من الجميع .. آمين ..
ابوبدر
اقول لا عرفت وش تكون اصلا انت تعال تكلم عن الاهلي.
ابو محمد 😎
إذاً المسأله خطيره .. يا كافي الشر ياكريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
M-512
تصرف غبي لو انه قفل أبواب السيارة ثم اتصل على الشرطة أو ارجع ريوس واشرد عنهم والافضل إذا كان معك سلاح خوفهم فيه واذا م نفع أطلق ب الهواء لأن هذه المواقف تجي فيها فائدة السلاح بس لا تقتل به فقط دافع عن نفسك به

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