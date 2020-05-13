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فضيحة جديدة تلاحق حفيد البنا بعد اتهامه بعدد من جرائم الاغتصاب

Time منذ 4 ساعات
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فضيحة جديدة تلاحق حفيد البنا بعد اتهامه بعدد من جرائم الاغتصاب

باريس (صدى):
كشفت معلومات فضيحة جديدة في ملف محاكمة طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، والموقوف في فرنسا على ذمة محاكمة بعدد من جرائم الاغتصاب.

وجاء في المعلومات أن إحدى ضحاياه في جرائم الاغتصاب اتهمته بالقيام بعملية تقصي وتتبع غير قانونية عنها، بهدف ابتزازها والضغط عليها للرضوخ في مجريات المحاكمة التي يخضع لها.

وقالت مصادر مطلعة أن عملية التقصي غير القانونية تمت من خلال "شبكة الإنترنت المظلمة" أو الـ"دارك ويب" والتي تمثل النشاط الخفي غير المعلوم على الشبكة العنكبوتية وتجري من خلالها العديد من الأنشطة غير القانونية.

وطالب إيريك مورين، محامي الضحية كريستيل (اسم مستعار)، بتسليط الضوء على هذا البحث الغامض على "دارك نت" حول موكلته، وضم هذا النشاط المشبوه لملف الاتهامات بحق طارق رمضان.

وندد مورين بالضغوط والتهديدات العديدة التي تُمارس على الضحايا في هذه القضية، قائلا:"من المهم أن يعرف القضاة ما تم فعله دون علم الضحايا".

تمكن مستخدم إنترنت مجهول الهوية من الحصول على معلومات خاصة عنها من "شبكة الإنترنت المظلمة" (دارك ويب).

وقام شرطي فرنسي من المديرية العامة للأمن الداخلي “DGSI” يدعى حورس كاسم مستعار، في عام 2028 (منذ ذلك التاريخ تم إخضاعه للتحقيق وسجنه لقيامه بالمتاجرة بمعلومات خاصة بملفات الشرطة)، بجمع معلومات حول طارق رمضان، ثم الضحية المشتبه بها كريستيل، بطلب من أحد مستخدمي الإنترنت قام بالتواصل معه عبر شبكة الإنترنت المظلمة.

وطلب مستخدم الإنترنت ويدعى "بيديل 7575" من حورس، بجمع معلومات حول كريستيل نظير مقابل مادي لحساب شخص آخر، إلا أنه تمكن هذا المستخدم من الحصول على هذه المعلومات بطريقة أخرى ومن ثم لم تتم الصفقة بين هذا المستخدم والشرطي إلى النهاية.

وتمكن الشرطي من العثور، من خلال بحثه في ملفات الشرطة، على الهوية الحقيقية لكريستيل، وكذلك جواز سفرها وعنوانها ورقم هاتفها.

وتتهم كريستيل طارق رمضان باغتصابها في غرفة بأحد فنادق مدينة ليون الفرنسية في عام 2008، كما تجدر الإشارة إلى أنه في مارس 2018، وهو توقيت طلب البحث على معلومات حول كريستيل، كان طارق رمضان مسجونًا لمدة شهر.

ورجح محامي كريستيل أن تكون عملية البحث غير القانوني عن موكلته قد تمت بواسطة طارق رمضان نفسه، أو من خلال شخص من طرفه، لاسيما وأن رمضان كان مسجونا وقت وقوع هذه العملية.

وأشار إلى أن موكلته ستكون طرفًا مدنيًا اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل في بلدة نانتير في قضية "حورس" ، للاطلاع على الملف ومعرفة المزيد عن هذا البحث الذي طلبه صاحب الاسم المستعار "بيديل 7575".

ويذكر ان طارق رمضان يخضع للتحقيق بتهمتي "الاغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف"، وذلك للوقائع التي أدانتها امرأتان؛ هيندا عياري والضحية التي أطلقت عليها وسائل الإعلام الفرنسية "كريستيل"، على التوالي في عام 2012 بباريس وفي عام 2008 في ليون.

كما تتهمه امرأة ثالثة، هي منية رجوب، بـ9 عمليات اغتصاب خلال الفترة بين 2013 و2014.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. ربنا يتقبل من الجميع .. آمين ..
ابوبدر
اقول لا عرفت وش تكون اصلا انت تعال تكلم عن الاهلي.
ابو محمد 😎
إذاً المسأله خطيره .. يا كافي الشر ياكريم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
M-512
تصرف غبي لو انه قفل أبواب السيارة ثم اتصل على الشرطة أو ارجع ريوس واشرد عنهم والافضل إذا كان معك سلاح خوفهم فيه واذا م نفع أطلق ب الهواء لأن هذه المواقف تجي فيها فائدة السلاح بس لا تقتل به فقط دافع عن نفسك به

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