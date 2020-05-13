ذباب قطر الإلكتروني يثير السخرية بالتعليق على اشتباكات الدوحة: "ألعاب نارية"

ماجد القزيز (صدى):
أثارت المنصات الإعلامية التابعة للنظام القطري السخرية بعد تعليقها على اشتباكات الدوحة الشرسة التي وقعت في حديقة القطيفية.
وبعد ساعات من تداول فيديو يفضح تبادل الأعيرة النارية وظهور دخان بكثافة في سماء الدوحة، بدأ الذباب القطري الإلكترونية والمنصات الإعلامية التابعة للنظام الفاسد في زعم أن هذا الفيديو غير صحيح.
وزعمت الأذرع الإعلامية القطرية أن ما يظهر في الفيديو هو مجرد ألعاب نارية يتم إطلاقها؛ في إطار مهرجان الوسمي كتارا، في الوقت الذي تفرض فيه قطر إجراءات احترازية لمنع تفشي كورونا.
وسخر عدد من المغردين على تبريرات قطر الواهية مشيرين إلى أنهم فشلوا في التبرير هذه المرة؛ حيث يتضح في الفيديو انتشار دخان الاشتباكات بكثافة في سماء الدوحة.
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