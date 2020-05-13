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ذباب قطر الإلكتروني يثير السخرية بالتعليق على اشتباكات الدوحة: "ألعاب نارية"

Time منذ 32 دقيقة
Views 1448
ذباب قطر الإلكتروني يثير السخرية بالتعليق على اشتباكات الدوحة: "ألعاب نارية"

ماجد القزيز (صدى):
أثارت المنصات الإعلامية التابعة للنظام القطري السخرية بعد تعليقها على اشتباكات الدوحة الشرسة التي وقعت في حديقة القطيفية.

وبعد ساعات من تداول فيديو يفضح تبادل الأعيرة النارية وظهور دخان بكثافة في سماء الدوحة، بدأ الذباب القطري الإلكترونية والمنصات الإعلامية التابعة للنظام الفاسد في زعم أن هذا الفيديو غير صحيح.

وزعمت الأذرع الإعلامية القطرية أن ما يظهر في الفيديو هو مجرد ألعاب نارية يتم إطلاقها؛ في إطار مهرجان الوسمي كتارا، في الوقت الذي تفرض فيه قطر إجراءات احترازية لمنع تفشي كورونا.

وسخر عدد من المغردين على تبريرات قطر الواهية مشيرين إلى أنهم فشلوا في التبرير هذه المرة؛ حيث يتضح في الفيديو انتشار دخان الاشتباكات بكثافة في سماء الدوحة.

 

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أحدث التعليقات

خليل الاحمري
ا
ابوبدر
احسن.. سوق الخيمة.
خبير زمانه
نتمنى ان يتولى الشيخ بن سحيم حكم قطر ولكن صعب جدا مع وجود القوات التركية الحامية لتميم التمني شي والواقع شي اخر ... الامر يحتاج خطة وفكر كيف يتم تحييد القوات التركية وتعطيلها .. القوات القطرية محدودة العدد والعدة والقوات التركية اقوى عددا وعتاد ...
المناهض لدين الروافض
والله والنعم بموزة إي والله قيادة حكيمة وشجاعة عليها لعنة الله العجم عايشين في قطر على بساط الريح دراهم وسيارات فخمة وبنات ونساء الحمدين في الخدمة على مدار 28 ساعة كل يوم
المليليح
الإعلامي الشمري ماعنده صورة غير هذي ؟ وليه حطيتوا صورته لابس شال الهلال ؟ وليه ماتقولوا الإعلامي الهلالي ؟ وليه ما تكلم عن ١٧٠ مليون مفقوده في نادي الهلال ؟ السؤال موجه لمحررين صحيفه صدى 😎

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