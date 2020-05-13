تركيا لا تستح من إعلان عزمها عقد اتفاقية ترسيم حدود مع الكيان المحتل

سمية سليم (صدى):
تعتزم تركيا، توقيع اتفاقية ترسيم حدود مع الكيان المحتل كالذي وقعته تركيا مع ليبيا، بحسب موقع قناة akit tv الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكشف موقع القناة التركية، في تقرير له ترجمته "صدى"، أن إسرائيل تريد التوقيع على اتفاقية بحرية مع تركيا، وأن حكومة فايز السراج المزعومة ستنضم إلى هذا الاتفاق.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر غربية، أن تفاصيل هذا الاتفاق سيتضح خلال الأسابيع المقبلة.
يأتي ذلك على الرغم من تصريحات "أردوغان" المستمرة بشأن معارضته للكيان المحتل، وانتماءه للفلسطينيين.