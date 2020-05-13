تركيا تمنع وصول إمدادات طبية من الصين إلى قبرص

أنقرة (صدى):
كشفت تقارير عن رحلة استأجرتها قبرص من الصين تحمل 36 طنا من الإمدادات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تم تحويل وجهتها إلى موسكو، بعد أن رفضت تركيا عبورها عبر مجالها الجوي.
واستأجرت قبرص الرحلة من الصين لنقل إمدادات طبية لمكافحة فيروس كوفيد-19، بما في ذلك كمامات واقية وأغطية الأحذية والأردية الجراحية.
ومن المتوقع أن تصل الطائرة إلى قبرص مساء الأربعاء، بتأخير ست ساعات على الأقل.
وقال وزير النقل القبرصي يانيس كاروسوس: إن "الطيار غيّر الطريق ويتجه إلى مطار موسكو في روسيا ليهبط ويزود بالوقود"، حيث لم يكن لدى الطائرة وقود كافٍ لاتخاذ مسار أطول.