أزمة داخل البرلمان التونسي بسبب بورقيبة

وكالات (صدى):
أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، عن الاعتصام داخل مقر البرلمان، جراء شجار وقع مع نواب كتلة النهضة الإسلامي.
وتفصيلا، وجهت اتهامات للحزب المعارض نواب "النهضة" بشأن نزع صورة الزعيم التونسي، الحبيب بورقيبة، من أمام مقعد رئيسة الحزب، عبير موسى، ولافتة أخرى تطالب بإقالة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
وكانت ساحة البرلمان شهدت مواجهات بين المعارضة ونواب النهضة، على خلفية اتهامات لإخوان تونس بمساعدة النظام التركي، لمواصلة تدخله في ليبيا.
ومن جانبه، قال نواب الحزب الدستوري الحر، إنهم تعرضوا إلى "إهانة وتضييقات" دفعتهم للاعتصام داخل مقر البرلمان.
ولفت نائب الحزب مجدي بوذينة: " الاعتصام مفتوح، ولن يتم رفعه، إلا بعد تراجع رئاسة البرلمان عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد كتلة الحزب ".