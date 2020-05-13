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أزمة داخل البرلمان التونسي بسبب بورقيبة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1282
أزمة داخل البرلمان التونسي بسبب بورقيبة

وكالات (صدى):
أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، عن الاعتصام داخل مقر البرلمان، جراء شجار وقع مع نواب كتلة النهضة الإسلامي.

وتفصيلا، وجهت اتهامات للحزب المعارض نواب "النهضة" بشأن نزع صورة الزعيم التونسي، الحبيب بورقيبة، من أمام مقعد رئيسة الحزب، عبير موسى، ولافتة أخرى تطالب بإقالة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

وكانت ساحة البرلمان شهدت مواجهات بين المعارضة ونواب النهضة، على خلفية اتهامات لإخوان تونس بمساعدة النظام التركي، لمواصلة تدخله في ليبيا.

ومن جانبه، قال نواب الحزب الدستوري الحر، إنهم تعرضوا إلى "إهانة وتضييقات" دفعتهم للاعتصام داخل مقر البرلمان.

ولفت نائب الحزب مجدي بوذينة: " الاعتصام مفتوح، ولن يتم رفعه، إلا بعد تراجع رئاسة البرلمان عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد كتلة الحزب ".

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أحدث التعليقات

خليل الاحمري
ا
ابوبدر
احسن.. سوق الخيمة.
خبير زمانه
نتمنى ان يتولى الشيخ بن سحيم حكم قطر ولكن صعب جدا مع وجود القوات التركية الحامية لتميم التمني شي والواقع شي اخر ... الامر يحتاج خطة وفكر كيف يتم تحييد القوات التركية وتعطيلها .. القوات القطرية محدودة العدد والعدة والقوات التركية اقوى عددا وعتاد ...
المناهض لدين الروافض
والله والنعم بموزة إي والله قيادة حكيمة وشجاعة عليها لعنة الله العجم عايشين في قطر على بساط الريح دراهم وسيارات فخمة وبنات ونساء الحمدين في الخدمة على مدار 28 ساعة كل يوم
المليليح
الإعلامي الشمري ماعنده صورة غير هذي ؟ وليه حطيتوا صورته لابس شال الهلال ؟ وليه ماتقولوا الإعلامي الهلالي ؟ وليه ما تكلم عن ١٧٠ مليون مفقوده في نادي الهلال ؟ السؤال موجه لمحررين صحيفه صدى 😎

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