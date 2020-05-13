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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً عبر الاتصال المرئي

Time منذ ساعة
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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً عبر الاتصال المرئي

الرياض (صدى):
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً - عبر الاتصال المرئي -.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الاقتصادي الربعي الذي اشتمل على أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي والتوقعات المستقبلية وفق أحدث البيانات المتوفرة، وتضمن تحليلاً لهيكل الاقتصاد وأداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحليلاً لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاعات المختلفة وعلى الوضع المالي والاقتصادي في المملكة، بالإضافة إلى توقعات النمو في المدى القصير والمتوسط لأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمن تقريراً عن النتائج الربعية لقياس أداء الأجهزة العامة مع تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة ونظرة عامة على الأداء الحكومي، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

واطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الثقافة في شأن مبادرة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) ضمن مبادرات برنامج تعزيز الشخصية الوطنية أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتهدف مبادرة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) إلى إبراز مكانة اللغة العربية وتفعيل دورها إقليمياً وعالمياً، وتعزيز قيمتها المعبرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية، كما تضمن العرض خطة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) بأن يكون مرجعاً للمهتمين بالعلوم اللغوية في المملكة، وبما يوجد نشاطاً إبداعياً فعّالاً ينعكس إيجاباً على أبحاث اللغة العربية وفنونها وأعمالها.

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أحدث التعليقات

خليل الاحمري
ا
ابوبدر
احسن.. سوق الخيمة.
خبير زمانه
نتمنى ان يتولى الشيخ بن سحيم حكم قطر ولكن صعب جدا مع وجود القوات التركية الحامية لتميم التمني شي والواقع شي اخر ... الامر يحتاج خطة وفكر كيف يتم تحييد القوات التركية وتعطيلها .. القوات القطرية محدودة العدد والعدة والقوات التركية اقوى عددا وعتاد ...
المناهض لدين الروافض
والله والنعم بموزة إي والله قيادة حكيمة وشجاعة عليها لعنة الله العجم عايشين في قطر على بساط الريح دراهم وسيارات فخمة وبنات ونساء الحمدين في الخدمة على مدار 28 ساعة كل يوم
المليليح
الإعلامي الشمري ماعنده صورة غير هذي ؟ وليه حطيتوا صورته لابس شال الهلال ؟ وليه ماتقولوا الإعلامي الهلالي ؟ وليه ما تكلم عن ١٧٠ مليون مفقوده في نادي الهلال ؟ السؤال موجه لمحررين صحيفه صدى 😎

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