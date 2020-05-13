"الشمري" يكشف عن ديون الاتحاد والنصر والأهلي

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي، فياض الشمري، اليوم الأربعاء، عن ديون نادي الاتحاد والنصر والأهلي والهلال.
وجاء ذلك بعد تصريحات وزير الرياضية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأخيرة بشأن الـ 53 قضية التي تم إغلاقها هذا الموسم.
وقال "الشمري"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مارس 2018 كانت ديون الاتحاد 317 مليون والنصر 240 مليون والأهلي 110 مليون والهلال 33 مليون ريال".
وأضاف: "إيداعات البنوك في حساباتها الهلال 18،700،000 ريال، والنصر 1،274،000 ريال، والاتحاد 1،116،000 ريال، والأهلي 29،000 ريال".
ووجه الشمري سؤالا إلى وزارة الرياضة قائلا: "لماذا لم تفصل ديون وقضايا الأندية الحالية وتغلق التساؤلات؟".