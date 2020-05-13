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"الشمري" يكشف عن ديون الاتحاد والنصر والأهلي

Time منذ ساعة
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"الشمري" يكشف عن ديون الاتحاد والنصر والأهلي

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي، فياض الشمري، اليوم الأربعاء، عن ديون نادي الاتحاد والنصر والأهلي والهلال.

وجاء ذلك بعد تصريحات وزير الرياضية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأخيرة بشأن الـ 53 قضية التي تم إغلاقها هذا الموسم.

وقال "الشمري"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مارس 2018 كانت ديون الاتحاد 317 مليون والنصر 240 مليون والأهلي 110 مليون والهلال 33 مليون ريال".

وأضاف: "إيداعات البنوك في حساباتها الهلال 18،700،000 ريال، والنصر 1،274،000 ريال، والاتحاد 1،116،000 ريال، والأهلي 29،000 ريال".

ووجه الشمري سؤالا إلى وزارة الرياضة قائلا: "لماذا لم تفصل ديون وقضايا الأندية الحالية وتغلق التساؤلات؟".

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أحدث التعليقات

خليل الاحمري
ا
ابوبدر
احسن.. سوق الخيمة.
خبير زمانه
نتمنى ان يتولى الشيخ بن سحيم حكم قطر ولكن صعب جدا مع وجود القوات التركية الحامية لتميم التمني شي والواقع شي اخر ... الامر يحتاج خطة وفكر كيف يتم تحييد القوات التركية وتعطيلها .. القوات القطرية محدودة العدد والعدة والقوات التركية اقوى عددا وعتاد ...
المناهض لدين الروافض
والله والنعم بموزة إي والله قيادة حكيمة وشجاعة عليها لعنة الله العجم عايشين في قطر على بساط الريح دراهم وسيارات فخمة وبنات ونساء الحمدين في الخدمة على مدار 28 ساعة كل يوم
المليليح
الإعلامي الشمري ماعنده صورة غير هذي ؟ وليه حطيتوا صورته لابس شال الهلال ؟ وليه ماتقولوا الإعلامي الهلالي ؟ وليه ما تكلم عن ١٧٠ مليون مفقوده في نادي الهلال ؟ السؤال موجه لمحررين صحيفه صدى 😎

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