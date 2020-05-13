نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مطالب بتولي «بن سحيم» حكم قطر مع اشتعال الأوضاع في الدوحة وتدخل الأتراك

Time منذ ساعة
Views 2729
Comment 2
مطالب بتولي «بن سحيم» حكم قطر مع اشتعال الأوضاع في الدوحة وتدخل الأتراك

ماجد القزيز (صدى):
شن الشعب القطري هجومًا على الأوضاع المخيبة لأمالهم في وطنهم؛ إثر اشتعال الصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة واستعانة الأمير المدلل تميم بن حمد بالقوات التركية لحمايته.

واشتعل غضب الشعب القطري؛ إثر أنباء عن سقوط عدد من أفراد آل ثاني والضباط في الجيش القطري ، قتلى على يد المرتزقة الأتراك في الدوحة.

وطالب مغردون قطريون بتولي سلطان بن سحيم؛ أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر بتولي الحكم والإطاحة بالأمير المدلل بعد سماحه للأجانب برفع السلاح في وجه الشعب القطري.

وجاءت انتفاضة منصة "تويتر" ومطالبها بتولي سلطان بن سحيم الحكم تزامنًا مع أنباء عن إلقاء كلمة للشعب القطري بعد ساعات تزامنًا مع وقوع اشتباكات شرسة في الدوحة بين قوات حمد بن جاسم وقوات تركيا.

 

سلطان بن سحيم يدعو لتكاتف الشعب ضد عصابة الدوحة: «نثق في السعودية»

Time واتساب

أحدث التعليقات

خليل الاحمري
ا
ابوبدر
احسن.. سوق الخيمة.
خبير زمانه
نتمنى ان يتولى الشيخ بن سحيم حكم قطر ولكن صعب جدا مع وجود القوات التركية الحامية لتميم التمني شي والواقع شي اخر ... الامر يحتاج خطة وفكر كيف يتم تحييد القوات التركية وتعطيلها .. القوات القطرية محدودة العدد والعدة والقوات التركية اقوى عددا وعتاد ...
المناهض لدين الروافض
والله والنعم بموزة إي والله قيادة حكيمة وشجاعة عليها لعنة الله العجم عايشين في قطر على بساط الريح دراهم وسيارات فخمة وبنات ونساء الحمدين في الخدمة على مدار 28 ساعة كل يوم
المليليح
الإعلامي الشمري ماعنده صورة غير هذي ؟ وليه حطيتوا صورته لابس شال الهلال ؟ وليه ماتقولوا الإعلامي الهلالي ؟ وليه ما تكلم عن ١٧٠ مليون مفقوده في نادي الهلال ؟ السؤال موجه لمحررين صحيفه صدى 😎

أخر الأخبار

فضيحة جديدة تلاحق حفيد البنا بعد اتهامه بعدد من جرائم الاغتصاب
فضيحة جديدة تلاحق حفيد البنا بعد اتهامه بعدد من جرائم الاغتصاب
Time منذ 37 ثانية Views 1017
شاهد.. تلاوة خاشعة مؤثرة للشيخ بندر بليلة في رحاب بيت الله الحرام
شاهد.. تلاوة خاشعة مؤثرة للشيخ بندر بليلة في رحاب بيت الله الحرام
Time منذ 4 دقائق Views 1155
التفاصيل الكاملة لمشكلة أميرة محمد وأحمد العونان
التفاصيل الكاملة لمشكلة أميرة محمد وأحمد العونان
Time منذ 7 دقائق Views 194
متى يحب الرجل العزلة ؟
متى يحب الرجل العزلة ؟
Time منذ 8 دقائق Views 160
رجل يسقط من اعلى الجبل
رجل يسقط من اعلى الجبل
Time منذ 8 دقائق Views 201
من الماضي .. هروب الحكم مرعي العواجي بعد نهاية المباراة
من الماضي .. هروب الحكم مرعي العواجي بعد نهاية المباراة
Time منذ 9 دقائق Views 228
حطم البلايستيشن .. هو اللى ضيع الاولاد
حطم البلايستيشن .. هو اللى ضيع الاولاد
Time منذ 10 دقائق Views 175
انفجر الشاحن المتنقل وسبب هذه الأضرار بالسيارة
انفجر الشاحن المتنقل وسبب هذه الأضرار بالسيارة
Time منذ 11 دقيقة Views 166
أزمة داخل البرلمان التونسي بسبب بورقيبة
أزمة داخل البرلمان التونسي بسبب بورقيبة
Time منذ 16 دقيقة Views 1281
تركيا تمنع وصول إمدادات طبية من الصين إلى قبرص
تركيا تمنع وصول إمدادات طبية من الصين إلى قبرص
Time منذ 23 دقيقة Views 1268