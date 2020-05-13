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وزارة العدل: ربط تذكرة المستفيد بمركز التواصل الموحد مباشرة مع الدائرة المختصة

Time منذ ساعة
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وزارة العدل: ربط تذكرة المستفيد بمركز التواصل الموحد مباشرة مع الدائرة المختصة

الرياض (صدى):
انتهى مركز التواصل الموحد "1950" التابع لوزارة العدل من تطوير نظام "خدمات المستفيدين"، بشكل يسمح بربط التذكرة التي يقوم برفعها المستفيد من خلال جميع قنوات مركز التواصل الموحد، مباشرة وبطريقة إلكترونية كاملة مع الدوائر القضائية المعنية بالطلب، والإدارات المختلفة للمرافق العدلية.

وجرى تجهيز نظام خدمات المستفيدين ليغطي جميع الإدارات والمرافق العدلية والدوائر القضائية على مستوى المملكة، بحيث إذا رفع المستفيد طلباً أو شكوى، أو استفسارًا فإن التذكرة تصل إلى الدائرة الموجودة فيها المعاملة مباشرة وبشكل إلكتروني، إذ كانت في السابق تصل إلى غرفة العمليات بالمركز.

وتشمل عملية الربط الإلكتروني لتذكرة المستفيد أيضاً الطلبات التي ترفع من خلال منصة "قيم"، وتكون مرتبطة بمؤشر رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والتي تجري متابعتها من قبل مركز العمليات العدل، بهدف تحسين تجربة المستفيد ورفع كفاءة الخدمات العدلية المقدمة.

وأوضح مركز التواصل الموحد أنه جرى إضافة وربط أكثر من 400 دائرة للمرافق العدلية كمرحلة أولى، بعدها ستتم إضافة أكثر من 2500 دائرة بشكل تدريجي، خلال الفترة القادمة، بهدف رفع المؤشر الإستراتيجي لنسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية.

وقامت وزارة العدل بتدريب جميع العاملين على نظام خدمات المستفيدين، وعقد عدد من ورش العمل لهم، وإعداد دليل إرشادي، ومقاطع من الفيديو تشرح لهم جميع الخطوات الإجرائية في النظام، وآلية التواصل مع الدعم فني.

وكان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد دشن في شهر فبراير الماضي، مركز التواصل الموحد 1950 الذي يستهدف خدمة المستفيدين بجودة عالية وعلى مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل.

وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتياً عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على [email protected]، إضافة إلى خدمة "المحادثة المباشرة" لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.

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أحدث التعليقات

خليل الاحمري
ا
ابوبدر
احسن.. سوق الخيمة.
خبير زمانه
نتمنى ان يتولى الشيخ بن سحيم حكم قطر ولكن صعب جدا مع وجود القوات التركية الحامية لتميم التمني شي والواقع شي اخر ... الامر يحتاج خطة وفكر كيف يتم تحييد القوات التركية وتعطيلها .. القوات القطرية محدودة العدد والعدة والقوات التركية اقوى عددا وعتاد ...
المناهض لدين الروافض
والله والنعم بموزة إي والله قيادة حكيمة وشجاعة عليها لعنة الله العجم عايشين في قطر على بساط الريح دراهم وسيارات فخمة وبنات ونساء الحمدين في الخدمة على مدار 28 ساعة كل يوم
المليليح
الإعلامي الشمري ماعنده صورة غير هذي ؟ وليه حطيتوا صورته لابس شال الهلال ؟ وليه ماتقولوا الإعلامي الهلالي ؟ وليه ما تكلم عن ١٧٠ مليون مفقوده في نادي الهلال ؟ السؤال موجه لمحررين صحيفه صدى 😎

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