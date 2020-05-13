الصحة العالمية: فيروس كورونا قد لا ينتهي أبدا

جنيف (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف، الأربعاء، بأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، “قد لا ينتهي أبداً”
و قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في المنظمة إن الفيروس “قد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام”، بحسب وصفه.
وأضاف ريان، “قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا.
وتابع : فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV (المسبب لمرض الإيدز) لم يختف”، “أنا لا أقارن بين المرضين، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد انتهاء أو اختفاء هذا المرض”.
واستكمل أنه مع اللقاح “قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس، ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحًا، ويجب أن يكون فعالًا للغاية، ويجب أن يكون متاحًا للجميع”.