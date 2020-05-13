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أمانة جدة تغلق سوقا شعبيا شهيرا بحي الهنداوية 

Time منذ ساعة
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أمانة جدة تغلق سوقا شعبيا شهيرا بحي الهنداوية 

جدة (صدى):
قررت أمانة محافظة جدة، إغلاق سوق شعبي شهير بحي الهنداوية جنوب المحافظة؛ ويأتي ذلك لعدم توفر الإجراءات الاحترازية به.

ورصد مقطع فيديو مدى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية داخل الأسواق؛ وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا ونقل مراسل القناة ما يحدث داخل السوق، الذي تم إغلاقه اليوم؛ حيث كان يشكل زحاماً شديداً داخل وخارج السوق.

وكان وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، وجه البلدية المختصة بإيفاد فريق مراقبين للتأكد من قيام السوق بعمل الإجراءات الاحترازية، واتضح أن السوق لا تتوفر به الإجراءات الاحترازية ما استدعى إغلاقه.

 

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أحدث التعليقات

خليل الاحمري
ا
ابوبدر
احسن.. سوق الخيمة.
خبير زمانه
نتمنى ان يتولى الشيخ بن سحيم حكم قطر ولكن صعب جدا مع وجود القوات التركية الحامية لتميم التمني شي والواقع شي اخر ... الامر يحتاج خطة وفكر كيف يتم تحييد القوات التركية وتعطيلها .. القوات القطرية محدودة العدد والعدة والقوات التركية اقوى عددا وعتاد ...
المناهض لدين الروافض
والله والنعم بموزة إي والله قيادة حكيمة وشجاعة عليها لعنة الله العجم عايشين في قطر على بساط الريح دراهم وسيارات فخمة وبنات ونساء الحمدين في الخدمة على مدار 28 ساعة كل يوم
المليليح
الإعلامي الشمري ماعنده صورة غير هذي ؟ وليه حطيتوا صورته لابس شال الهلال ؟ وليه ماتقولوا الإعلامي الهلالي ؟ وليه ما تكلم عن ١٧٠ مليون مفقوده في نادي الهلال ؟ السؤال موجه لمحررين صحيفه صدى 😎

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