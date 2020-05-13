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بالفيديو.. لحظة ضبط 800 عبوة من المواد الغذائية الفاسدة بعسير

Time منذ 34 دقيقة
Views 1311
بالفيديو.. لحظة ضبط 800 عبوة من المواد الغذائية الفاسدة بعسير

أبها (صدى):
ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم، أكثر من 800 عبوة من المواد الغذائية الفاسدة.

وأبان مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أن الضبط جاء بعد متابعة عدد من العمالة الوافدة تقوم بتخزين المواد الغذائية داخل سكن شعبي في مدينة أبها، يفتقر للاشتراطات الصحية حيث ضبطوا وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار العاوي إلى أن فحص المواد الغذائية كشف سوء تخزينها في المبنى الشعبي علاوة على أنها محضرة في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، إضافة إلى سوء النظافة في الموقع وعدم وجود شهادات صحية لدى العاملين، وقد أتلفت جميع المواد الغذائية التي ضبطت وهي نحو 832 عبوة من منتجات الحلويات والفشار.

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. ويستر على بنات المسلمين
ابو سعود
وش وضع اللي يضحكو في موقف مؤلم
الشمالي
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
ابو سعود
مسلسل خربوطي وخلص والحمد لله .
هادي
من حساب الخلفيه

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