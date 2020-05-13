أمير القصيم: ولي العهد حقق الكثير من الإنجازات ويسابق الزمن

القصيم (صدى):
أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أن الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد، تمر علينا وقد حقق سموه الكثير من الإنجازات، على المستوى السياسي، والاقتصادي.
وقال الأمير فيصل بن مشعل : ثلاث سنوات مرّت هي في الحقيقة تمثل عقودًا من الإنجاز، والحضور الدبلوماسي المشرف لوطننا، والمعزز لمكانتنا الدولية.
وأضاف أمير القصيم على أن خطط رؤية المملكة 2030 التي يعتبر سمو ولي العهد عرّابها تسير بفضل الله حسب ما هو مرسوم لها، بل إنها خطت خطوات متقدمة في سباق مع الزمن.
وتابع الأمير فيصل بن مشعل: لقد أثبتت الأحداث الأخيرة عظم عناية الدولة بالشعب، وما توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد – يحفظهما الله – المتتابعة للتخفيف من جائحة فيروس كورونا، إلا أكبر دليل على أن القيادة تنظر للإنسان أولًا، دون أي اعتبارات أخرى، فسلامة المواطن مقدمة على أي شيء.
وتابع : من فضل الله وكرمه على بلادنا أن الأحداث مهما كانت ومهما كان أثرها إلا أنها تزيدنا وحدةً وترابطًا كون العلاقة القائمة بين القيادة والشعب أساسها متين، فمنذ توحيد هذه البلاد على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – وعلاقة حكامنا بالشعب، علاقة الأسرة الواحدة،