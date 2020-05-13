هاتف شاومي Redmi 9 يخطف الأنظار بمواصفات جديدة 

وكالات (صدى):
خطف هاتف شاومي Redmi 9، الأنظار حوله بمواصفات جديدة، حيث تميز جهاز شاومي Redmi 9، أنه سيعمل ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي امبير، ولكن لا توجد معلومات حول الشاحن، كما أنه سيكون بقوة 10 واط.
وجاء هاتف Redmi 9، بشاشة أكبر من سابقه، حيث تظهر الأبعاد في الصورة المرفقة في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الفدرالية FCC، أن الشاشة بقياس 6.6 بوصة، بدلًا من 6.22 بوصة في جهاز Redmi 8.
ويعتبر هذا الهاتف نسخة LTE، فمن السابق لأوانه أن معرفة إذ كان سيدعم شبكة اتصال الجيل الخامس 5G، وستدعم أيضا Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجا هرتز مع 802.11ac، المعروف أيضًا باسم Wi-Fi 5.