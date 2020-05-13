سلطان الأصقه يتحدث عن النكبة العثمانية وتسهيلها لوجود اليهودي بفلسطين (فيديو)

نايف السالم (صدى):
تحدّث الدكتور سلطان الأصقه، الباحث في التاريخ، عن حقائق الدولة العثمانية وكيف أنها كانت نكبة على الأمة الإسلامية.
وقال خلال برنامج "العصملي" : "اللوثة الحزبية دنست التاريخ وحرّفت حوادثه، وخير سبيل لمعالجة ذلك هو تثقيف العقول ورفع مستوى الوطنية " .
وأضاف: " التوثيق التاريخي لمرحلة العثمانيين منذ ثلاثينيات القرن الماضي يوضح أنهم كانوا مجموعة من المحتلين والسارقين والنهبة ".
وأكد أن "الدولة العثمانية كانت نكبة على الإسلام والمسلمين، وركزت على إرضاد نعرات سلاطينها وزعمائها " .
كما عادت الدولة العثمانية المحتلة لمشروع الدولة السعودية وأطماعها في الكويت، واحتلالها مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ولها مسؤولية كبيرة في تسهيل الوجود اليهودي بفلسطين.