نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إدارة الفيحاء تبدأ التفاوض مع جورجي سيماو للاستمرار في الفريق

Time منذ 53 دقيقة
Views 1359
إدارة الفيحاء تبدأ التفاوض مع جورجي سيماو للاستمرار في الفريق

نواف السالم (صدى):
بدأت إدارة نادي الفيحاء، في التفاوض مع المدرب البرتغالي جورجي سيماو، ووكيله لتأمين، للاستمرار في قيادة النادي خلال الموسم المقبل.

وصرّح سيماو بأن " الفيحاء مشروع نمو مستدام، وإذا تم التجديد فأنا أرغب في تعزيز الفريق بالكيفية التي تظهرنا أقوى في الموسم الجديد، حتى الآن المفاوضات مستمرة لتجديد العقد وبعده لن يتبقى سوى الإجراءات الخاصة بالمحامين " .

وأضاف بشأن استمرار الدوري: " لا يوجد شيء رسمي، لكننا نتحدث عن الاستئناف في منتصف أغسطس المقبل، على الرغم من وجود شكوك حول ما إذا كان الأمر يتعلق بالموسم الحالي أم الجديد ".

وتابع: " تواجدنا في المجمعة لبضعة أسابيع، كنا هادئين تماما، واصلنا العيش في الفندق دون مخاطرة، الإجراءات الاحترازية كانت في منتهي الجدية، القلق الأكبر كان على العائلة في البرتغال، قبل أن ألتحق بهم بعد السماح لنا بالسفر إلى بلادنا، لكني أولا قضيت فترة الحجر الصحي لـ14 يوما خضعت بعدها لفحص كورونا، جاءت نتائجه سلبية".

يذكر أن الفيحاء يحتل المركز الـ11 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 27 نقطة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. ويستر على بنات المسلمين
ابو سعود
وش وضع اللي يضحكو في موقف مؤلم
الشمالي
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
ابو سعود
مسلسل خربوطي وخلص والحمد لله .
هادي
من حساب الخلفيه

أخر الأخبار

شاب يتخفى في زي عامل نظافة بالمطار ليتمكن من رؤية حبيبته
شاب يتخفى في زي عامل نظافة بالمطار ليتمكن من رؤية حبيبته
Time منذ 7 ثواني Views 0
بالصور.. الجوازات تستقبل أول رحلات العائدين من الإمارات
بالصور.. الجوازات تستقبل أول رحلات العائدين من الإمارات
Time منذ دقيقتين Views 1074
عفوية مذيعة مع المارة
عفوية مذيعة مع المارة
Time منذ دقيقتين Views 128
يمنية من ام روسية
يمنية من ام روسية
Time منذ 3 دقائق Views 142
طيار يتعرض لحادث مروع
طيار يتعرض لحادث مروع
Time منذ 4 دقائق Views 148
مزرعة للضفادع في الصين !
مزرعة للضفادع في الصين !
Time منذ 5 دقائق Views 150
تفحيط مراهق في نهار رمضان
تفحيط مراهق في نهار رمضان
Time منذ 6 دقائق Views 144
تصرف طريف لمصري مع شرطي في الكويت
تصرف طريف لمصري مع شرطي في الكويت
Time منذ 6 دقائق Views 163
السديس: علينا اغتنام العشر الأواخر والدعاء برفع الغمة
السديس: علينا اغتنام العشر الأواخر والدعاء برفع الغمة
Time منذ 10 دقائق Views 1174
شاهد.. أحد شوارع البطحاء بعد إغلاق محلات العمالة المخالفة لمنع التجوال
شاهد.. أحد شوارع البطحاء بعد إغلاق محلات العمالة المخالفة لمنع التجوال
Time منذ 17 دقيقة Views 1397