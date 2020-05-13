إدارة الفيحاء تبدأ التفاوض مع جورجي سيماو للاستمرار في الفريق

نواف السالم (صدى):
بدأت إدارة نادي الفيحاء، في التفاوض مع المدرب البرتغالي جورجي سيماو، ووكيله لتأمين، للاستمرار في قيادة النادي خلال الموسم المقبل.
وصرّح سيماو بأن " الفيحاء مشروع نمو مستدام، وإذا تم التجديد فأنا أرغب في تعزيز الفريق بالكيفية التي تظهرنا أقوى في الموسم الجديد، حتى الآن المفاوضات مستمرة لتجديد العقد وبعده لن يتبقى سوى الإجراءات الخاصة بالمحامين " .
وأضاف بشأن استمرار الدوري: " لا يوجد شيء رسمي، لكننا نتحدث عن الاستئناف في منتصف أغسطس المقبل، على الرغم من وجود شكوك حول ما إذا كان الأمر يتعلق بالموسم الحالي أم الجديد ".
وتابع: " تواجدنا في المجمعة لبضعة أسابيع، كنا هادئين تماما، واصلنا العيش في الفندق دون مخاطرة، الإجراءات الاحترازية كانت في منتهي الجدية، القلق الأكبر كان على العائلة في البرتغال، قبل أن ألتحق بهم بعد السماح لنا بالسفر إلى بلادنا، لكني أولا قضيت فترة الحجر الصحي لـ14 يوما خضعت بعدها لفحص كورونا، جاءت نتائجه سلبية".
يذكر أن الفيحاء يحتل المركز الـ11 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 27 نقطة.