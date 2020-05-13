نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

" فأر " يتسبب في إغلاق مخبز بجدة (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1590
Comment 5
" فأر " يتسبب في إغلاق مخبز بجدة (فيديو)

جدة (صدى):
قررت بلدية أم السلم التابعة لأمانة محافظة جدة إغلاق مخبز لعدم وجود رخصة ولتدني مستوى النظافة ولعدم وجود كرت صحي لدى العامل.

ويأتي ذلك بعد تناقل مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه فأر يتجول فوق الخبز الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من النشطاء الذين طالبوا بإغلاق المخبز ومجازاة العاملين به وتطبيق أشد العقوبة بحقهم.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني وجه البلدية المختصة بسرعة إيفاد مراقبين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حفاظاً على صحة المواطن والمقيم وفي ظل جائحة كورونا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
الله لا يبلانا .. ويستر على بنات المسلمين
ابو سعود
وش وضع اللي يضحكو في موقف مؤلم
الشمالي
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
ابو سعود
مسلسل خربوطي وخلص والحمد لله .
هادي
من حساب الخلفيه

أخر الأخبار

بالصور.. الجوازات تستقبل أول رحلات العائدين من الإمارات
بالصور.. الجوازات تستقبل أول رحلات العائدين من الإمارات
Time منذ دقيقتين Views 1059
عفوية مذيعة مع المارة
عفوية مذيعة مع المارة
Time منذ دقيقتين Views 128
يمنية من ام روسية
يمنية من ام روسية
Time منذ 3 دقائق Views 137
طيار يتعرض لحادث مروع
طيار يتعرض لحادث مروع
Time منذ 4 دقائق Views 143
مزرعة للضفادع في الصين !
مزرعة للضفادع في الصين !
Time منذ 5 دقائق Views 150
تفحيط مراهق في نهار رمضان
تفحيط مراهق في نهار رمضان
Time منذ 5 دقائق Views 144
تصرف طريف لمصري مع شرطي في الكويت
تصرف طريف لمصري مع شرطي في الكويت
Time منذ 6 دقائق Views 158
السديس: علينا اغتنام العشر الأواخر والدعاء برفع الغمة
السديس: علينا اغتنام العشر الأواخر والدعاء برفع الغمة
Time منذ 10 دقائق Views 1171
شاهد.. أحد شوارع البطحاء بعد إغلاق محلات العمالة المخالفة لمنع التجوال
شاهد.. أحد شوارع البطحاء بعد إغلاق محلات العمالة المخالفة لمنع التجوال
Time منذ 17 دقيقة Views 1397
ثامر السعيد: التقنية المالية ستساهم في إيصال الخدمات بشكل أسرع (فيديو)
ثامر السعيد: التقنية المالية ستساهم في إيصال الخدمات بشكل أسرع (فيديو)
Time منذ 22 دقيقة Views 1245