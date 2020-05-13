" فأر " يتسبب في إغلاق مخبز بجدة (فيديو)

جدة (صدى):
قررت بلدية أم السلم التابعة لأمانة محافظة جدة إغلاق مخبز لعدم وجود رخصة ولتدني مستوى النظافة ولعدم وجود كرت صحي لدى العامل.
ويأتي ذلك بعد تناقل مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه فأر يتجول فوق الخبز الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من النشطاء الذين طالبوا بإغلاق المخبز ومجازاة العاملين به وتطبيق أشد العقوبة بحقهم.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني وجه البلدية المختصة بسرعة إيفاد مراقبين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حفاظاً على صحة المواطن والمقيم وفي ظل جائحة كورونا.